Nanni Moretti ricoverato d’urgenza per un infarto

Nanni Moretti, celebre regista e attore – 71 anni – ha avuto un infarto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Camillo” di Roma, dove è ricoverato. Moretti è stato operato – immediatamente sottoposto a intervento chirurgico per salvargli la vita – e si trova ora in terapia intensiva cardiologica.

Secondo le ricostruzioni, il regista sarebbe arrivato in ospedale con un’ambulanza nel tardo pomeriggio di oggi. E sarebbe stato poi subito preso in carico da chi lo aveva già seguito in passato.

Trasportato d’urgenza nella struttura ospedaliera, Moretti è stato trasferito in sala operatoria e nel giro di circa 6 minuti dall’arrivo, è stato poi immediatamente sottoposto a un intervento per salvargli la vita. Poi, il regista è stato ricoverato.

Le condizioni del regista rimangono serie; al momento Moretti è stabile. La prognosi rimane riservata.

Secondo le prime indiscrezioni, la situazione sarebbe stata definita “non drammatica”.

Nanni Moretti e l’infarto dell’1 ottobre 2024

Nanni Moretti – lo ricordiamo – aveva già avuto un infarto l’1 ottobre 2024, alla vigilia della presentazione del suo film “Vittoria” a Napoli. In quell’occasione il regista aveva rassicurato i suoi fan con un videomessaggio: “Mi dispiace non essere lì con voi ma non sto bene. Starò meglio, tornerò presto”.

Dopo l’infarto dell’1 ottobre 2024, il regista era stato curato al “San Camillo” dalla stessa équipe medica. “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene.

Il giorno seguente, il 2 ottobre 2024, Moretti avrebbe dovuto partecipare alla presentazione del film “Vittoria”, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e prodotto dalla sua “Sacher Film“.

Il 3 ottobre Moretti è poi voluto tornare nella sua “casa”, ossia nel suo cinema “Sacher” di Roma. Luogo dove il film è stato proiettato.

di Margherita Medici