Barbie parodia con Meloni e Salvini vs censura

Mentre in Libano e Kuwait il film campione d’incassi “Barbie” è stato vietato, in Italia è stata creata una parodia grazie all’intelligenza artificiale

Mentre in Libano e in Kuwait il film campione d’incassi “Barbie” è stato vietato, in Italia la pagina youtube “Ceci n’est pas une AI” ne ha ideato un corto: “Georgie”. I personaggi del film sono stati sostituiti, grazie all’intelligenza artificiale, ad alcune cariche politiche italiane: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Daniela Santanchè, Elly Schlein, Ignazio La Russa e Giuseppe Conte, “rivali” non solo nella vita reale ma anche nel magico mondo di “Barbie”, anzi di Georgie.

Insomma, non c’è fine alla creatività e alla fantasia attraverso l’intelligenza artificiale, ma a quanto pare nemmeno alla censura, visti i provvedimenti annunciati ieri dal ministro della Cultura libanese. Il Libano, infatti, insieme al Kuwait si aggiunge alla lista di altri ben 8 Paesi in cui il film è stato censurato: Vietnam, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Oman ed Egitto. La dolce Barbie dunque non sarà visibile proprio ovunque, perché per alcuni “attenta alla pubblica morale” e promuove messaggi pro-LGBTQ+.

Mentre in una parte del mondo il film non è visibile, dall’altra non si perde occasione per creare una parodia divertente. Entrambe accomunate da un denominatore comune: la politica.

Di Claudia Burgio