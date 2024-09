Blue Note, gli esplosivi BandaKadabra aprono la stagione

Hanno riaperto ufficialmente ieri sera le porte del Blue Note per quella che sarà la 22ª stagione concertistica. Una serata all’insegna della festa e dell’energia, aperta dal DJ set dei Brodos, con una scelta musicale accurata, mentre la sala si andava riempiendo. E tra un discorso e l’altro, mentre dal palco venivano elencati i nomi che comporranno la ricchissima programmazione di quest’anno, c’è stato anche il tempo per una breve estrazione a premi.

Ma i veri protagonisti della serata sono stati senza dubbio i Bandakadabra. La street band torinese ha infiammato il palco del Blue Note con i propri ritmi tribali, alternando travolgenti assoli di sax a momenti di sospensione. Un mix sapiente tra generi e mondi sonori che, insieme a una grande padronanza musicale e un’innata capacità comunicativa, hanno coinvolto tutti fino all’ultimo spettatore: alla fine del set il pubblico era tutto in piedi a ballare.

La Bandakadabra è arrivata al Blue Note dopo un’intensa attività live che l’ha portata a esibirsi in tutta Europa, attirando sempre più l’attenzione degli appassionati. Dal Paleo Festival a Suoni delle Dolomiti, passando per Jazz sous les pommiers, il Premio Tenco, il Festival della Mente e Musicultura, la Banda ha collezionato in pochi anni oltre quattrocento repliche, partecipando a rassegne teatrali e musicali, festival di strada ed eventi privati, affermandosi come una realtà unica nel suo genere.

Il 6 e 7 settembre, il palco del Jazz Club di Via Borsieri accoglierà una delle band più amate dal pubblico: il James Taylor Quartet, con la sua esplosiva miscela di Soul, Funk, Jazz, colonne sonore di film di spionaggio e R’n’B.

Il 10 settembre sarà il turno di Kassa Overall, mentre sabato 14 settembre si terrà una serata imperdibile e molto attesa, con protagonista Amii Stewart e il suo nuovo progetto musicale, la cui prima tappa sarà proprio al Blue Note di Milano.



