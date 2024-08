Blue Note Milano, dal 5 settembre al via la nuova stagione

Il Blue Note Milano riapre le sue porte. Giovedì 5 settembre, il tempio del jazz meneghino di Via Borsieri darà il via alla sua ventiduesima stagione con un evento speciale: il “Blue Note Opening Party”.

La serata, caratterizzata da musica e divertimento, avrà un costo di ingresso di 12 euro e sarà solo l’inizio di una stagione che si preannuncia ricchissima, all’insegna di un mix di artisti affermati e giovani talenti. Indubbiamente un’ottima combinazione che promette di coinvolgere pubblico di ogni età e di attirare nuovi spettatori.

Tra le serate più attese di settembre, spicca quella che vedrà protagonista Amii Stewart, che incontrerà il pubblico del Blue Note il prossimo 14 settembre, inaugurando un nuovo percorso musicale che prenderà il via proprio nel jazz club milanese. Stewart offrirà al pubblico la sua personale interpretazione di brani indimenticabili che hanno segnato intere generazioni e sono entrati nella storia della musica, tra cui “Bennie and the Jets” di Elton John, “I Wanna Be Your Lover” di Prince, “Sexual Healing” di Marvin Gaye, “Hurry to Me” del Maestro Ennio Morricone e molti altri.

Per tutte le informazioni sulla altre date di settembre: Il Programma