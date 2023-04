Bruce Springsteen monumento vivente

Ora esiste la giornata nazionale del Boss. Mentre il leggendario artista americano chiude a Newark (New Jersey) il tour americano prima di prendere l’aereo per le esibizioni europee (il 18 maggio è a Ferrara), il Governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha stabilito che il 23 settembre (giorno della nascita di Bruce) viene istituito il Bruce Springsteen Day. L’annuncio è stato dato dallo stesso governatore durante l’evento che si è tenuto all’Archivio e Centro per la Musica Americana Bruce Springsteen, alla Monmouth University a West Long Branch in New Jersey. Non poteva esserci omaggio più centrato.

D’altronde, chi più di Springsteen – l’esploratore continuo e irrequieto attraversamento degli Stati Uniti, asfalto, polvere e rombo di una quattro ruote a caccia delle risposte su cosa significhi essere americano – ha saputo cantare le storie della via di mezzo del piccolo stato a un passo dalla Grande Mela. Tre anni fa il Boss (che ha recentemente superato il Covid-19), assieme alla moglie Patti Scialfa, in piedi nel loro living, hanno suonato, cadenza lenta e potente, “Land of Hope and Dreams” per promuovere una raccolta fondi in sostegno del New Jersey Pandemic Relief Fund, per combattere l’impatto sanitario, sociale ed economico sul Covid-19 sulle comunità più vulnerabili della sua terra. Solo l’ultima prova del suo legame, forse introvabile in altri artisti, con la terra d’origine. Sono decine gli elementi fisici che legano il New Jersey alle canzoni di Springsteen. Partendo da Asbury Park, dove Bruce ha vissuto gran parte della sua vita e citata nella copertina del suo primo disco, pubblicato 50 anni fa (Greetings from Asbury Park, N.J.). Ci sono edifici di Asbury Park decantati in diversi capolavori del songwriter americano, come Convention Hall e Paramount Theatre, quest’ultimo la “casa” di un masterpiece del Boss, il cd live “Darkness on The Edge Town”.

Sempre ad Asbury Park c’è il Wonder Bar, un locale molto frequentato dal cantante americano: nella cover di “Born in the Usa”, il cappellino di colore rosso nella tasca del jeans del Boss apparteneva al proprietario di questo bar. A pochi chilometri, a Freehold, anima operaia del New Jersey e città natale del Boss che presto dedicherà un museo al suo più famoso rappresentante nel mondo, c’è un edificio celeste che l’artista ha utilizzato come copertina di un altro singolo di grandissimo successo, “My Hometown”. E a dieci km da Freehold, il nido che mai ha abbandonato, c’è Colts Neck, paradiso bucolico al centro del New Jersey, dove Bruce si è trasferito in una fattoria da 160 ettari, dove ha realizzato “Western Stars”, la sua prima prova da regista, presentando il suo disco, suonando nel fienile della proprietà. Il Boss da tremila concerti nel mondo, che ha stregato gli Stati Uniti, senza mai staccarsi da casa sua.

Di Nicola Sellitti