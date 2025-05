Cannes al buio a poche ore dalla Palma d’Oro: blackout sospetto

A poche ore dalla cerimonia di chiusura del 78° Festival di Cannes, la città simbolo del cinema mondiale si è ritrovata improvvisamente avvolta nell’oscurità. Un blackout esteso ha colpito non solo Cannes, ma anche le località limitrofe come Antibes, lasciando al buio negozi, ristoranti, hotel affollati di turisti e operatori dell’industria cinematografica.

La corrente è saltata in gran parte della zona nel pomeriggio, interrompendo le attività e creando non poco scompiglio proprio mentre l’attenzione mondiale è puntata sulla cerimonia di assegnazione della Palma d’Oro. Le proiezioni nelle sale esterne al Palais des Festivals sono state sospese, mentre l’edificio principale – dotato di un proprio generatore – è per ora pienamente operativo, consentendo alla cerimonia di procedere come da programma.

Ma non si tratterebbe di un semplice guasto. Secondo quanto riportato da France 3 e confermato dalla gendarmeria delle Alpi Marittime, l’interruzione di corrente sarebbe il risultato di un’azione dolosa. Un incendio scoppiato in una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron, nel dipartimento del Var, sarebbe all’origine del blackout. Sul posto si trovano già gli esperti della polizia criminale per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

Alcune fonti evocano somiglianze con i recenti problemi elettrici che hanno colpito Spagna e Portogallo, suggerendo che il blackout francese possa non essere un episodio isolato. Nel frattempo, tra le luci spente e il brusio delle speculazioni, Cannes si prepara comunque a celebrare il cinema. Anche se questa volta, sotto un cielo un po’ più cupo del solito.