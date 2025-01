Carlos Santana, dito rotto e tour rimandato

In un comunicato stampa che ha preso di sorpresa i fan di tutto il mondo, l’entourage di Carlos Santana ha annunciato lo stop ai concerti

In un comunicato stampa che ha preso di sorpresa i fan di tutto il mondo, l’entourage di Carlos Santana ha annunciato lo stop ai concerti

Durante una passeggiata alle Hawaii, Carlos Santana, il celebre chitarrista messicano naturalizzato statunitense, è rimasto vittima di un incidente che lo costringerà a una pausa forzata. Il 77enne, leggenda delle sei corde noto in tutto il mondo per brani iconici come Smooth, Black Magic Woman e Samba Pa Ti, si è fratturato il mignolo della mano sinistra dopo una caduta sull’isola di Kauai.

L’infortunio non è semplice. A quanto pare, nel dito del musicista sono stati inseriti dei cosiddetti ‘pin’, cioè degli elementi che dovrebbero stabilizzare l’osso. “Purtroppo non potrà suonare la chitarra per circa sei settimane”, ha affermato il suo management. “Ma i medici dicono che si riprenderà completamente”. Nel frattempo, il suo manager ha annunciato su Instagram che i concerti previsti a Las Vegas a partire dal 22 gennaio saranno rinviati.

“Carlos sta bene ed è impaziente di tornare a suonare. Ha solo bisogno di tempo per guarire. La sua salute è la nostra priorità assoluta”, si legge nel comunicato ufficiale. Lo staff ha rassicurato i fan che le nuove date degli spettacoli saranno comunicate non appena possibile.