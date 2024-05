Sanremo, ufficiale Carlo Conti come direttore artistico e conduttore

Sarà Carlo Conti il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. È stato annunciato al Tg1 delle 8, ma già l’indiscrezione era stata di fatto confermata dall’ad, Roberto Sergio che ha postato la foto insieme al conduttore e al dg Rossi scrivendo: “I ‘Conti’ tornano sempre”. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo.

Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità.

“Ho accettato questo incarico e devo ringraziare il grande affetto che ho sentito da parte di tutti. Ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire ‘vabbè torniamo e facciamo di nuovo la direzione artistica del festival’ che sarà per i prossimi due anni. Quindi, per il 2025-2026 sarò il direttore artistico del festival e sarà anche un bel modo l’anno prossimo di festeggiare i miei primi 40 anni di Rai, visto che il primo contratto Rai è datato proprio giugno 1985” ha commentato Conti.

“Carlo Conti è un professionista che ha aperto la strada anche ai grandi risultati di Amadeus e siamo contenti del suo ritorno alla guida dell’evento. È un momento particolarmente felice per l’industria musicale italiana e il direttore artistico avrà davanti a se un’ampia scelta di talenti multiplatino che dominano le classifiche da portare in gara. Con RAI resta solo da mettere a punto la questione prioritaria dei costi del festival per le aziende che è oggi assolutamente insostenibile” ha commentato Enzo Mazza, Ceo di FIMI.

di Federico Arduini