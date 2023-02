Caro Fedez è arrivato il momento di fare un passo indietro

Fedez, piaccia oppure no il personaggio, sta vivendo un momento di oggettiva difficoltà. Senza entrare nel merito dei suoi problemi, che sono tanti, vedere Fedez in difficoltà con le parole non può che suscitare un moto di tenerezza. Proprio a lui a cui le parole non sono mai mancate. Invece lo vediamo balbettare, incespicare tra vari tic, insicuro e impreciso come poche volte soprattutto quando si tratta di rispondere a delle polemiche, giuste o sbagliate che siano. Non serve essere degli esperti in psicologia per capire che questi sono probabilmente sintomi di un forte momento di stress. Pensiamo di conoscere la sua vita privata ma la verità è che ne vediamo rappresentata solo una parte. Forse anche per Fedez è arrivato il momento di fare un passo indietro. Gestire i social a quei livelli, le provocazioni, gli haters e le inevitabili magagne derivanti da una sovraesposizione come la sua non è per niente facile (anche se – va detto – non te lo impone il dottore). La lite con la moglie, dopo il bacio a Rosa Chemical; i guai lavorativi per la presunta pubblicità occulta durante Sanremo su cui indaga ora l’Agcom; il botta e risposta con Mario Giordano, che il cantante ha insultato pesantemente perché secondo lui avrebbe “fatto indagare” la sua vita sessuale tramite una giornalista e, in ultimo, l’infinito e sfiancante ping pong di accuse con Selvaggia Lucarelli destinataria di queste sue ultime stories. Tutte questioni che a lungo andare ti logorano dentro e quando te ne accorgi può essere troppo tardi. Anche se ti chiami Fedez e pensavi di avere tutto sotto controllo.

Di Ilaria Cuzzolin