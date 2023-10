Chi resta nel passato

La tragica vicenda personale di Matthew Perry, scomparso ieri all’età di 54 anni, riaccende l’eterno dilemma su cosa faccia pendere la bilancia della vita di donne e uomini che apparentemente hanno (o hanno avuto) tutto da una parte o dall’altra della “felicità“.

Il personaggio di “Friends”, amatissimo da un’intera generazione, forse da quel medesimo personaggio non è mai riuscito a venir fuori, restando tragicamente intrappolato in un mondo che non c’era più. Ammesso che fosse mai esistito.

“Friends” cambiò i paradigmi di quelli che allora si chiamavano ancora “telefilm“, inaugurando la stagione delle serie televisive destinate ad acquistare sempre più peso nello show business raggiungendo e talvolta superando gli stessi film. “Friends“ era una sit-com di stampo molto tradizionale, quasi antico, ma il suo straordinario successo spianò la strada ai fenomeni dei nostri giorni.

Quella galleria di personaggi tutto sommato stereotipati, magnificamente disegnati e ben interpretati riuscì a entrare nel cuore di milioni di ragazzi e giovani. “Friends” ha generato una superstar – Jennifer Aniston – che è stata molto più della “signora Pitt“. Altri protagonisti hanno fatto la loro carriera, Matthew Perry è rimasto – come si diceva – incastrato in un ruolo e in epoca, finendone triturato.

Nostalgia e dolore sincero hanno attraversato in lungo e in largo il mondo dei tantissimi fan cresciuti in compagnia di quel manipolo di protagonisti. Da ieri si rievocano le decine di ore spensierate, rievocate da una serie perfettamente aderente a tempi che sembrano ormai lontani e irrimediabilmente perduti. Di sicuro più sereni o almeno più ottimisti.

Crediamo che un po’ di quel dolore che ha inondato i social sia determinato in parte da un altro elemento: una tragedia come quella dell’attore statunitense è ovviamente un caso estremo e particolarmente doloroso, ma tutti noi abbiamo la compagna o il compagno di scuola o di università che sembrano essere rimasti in qualche misura “freezzati“ nel tempo.

Il tempo di un’epoca che ci ha visti ragazzi e felici. Tutti conosciamo qualcuno che non è mai riuscito a liberarsi del peso di anni abbondantemente idealizzati. Come Matthew Perry, forse.

In questo caso è un film a venirci in soccorso: “Il sapore della vittoria“ con Denzel Washington. Narra della vicenda – reale – di una squadra di football americano di High School, i Titans di Alexandria in Virginia, che arrivò a vincere il campionato statale nel 1971, riuscendo per la prima volta a far coesistere giocatori bianchi e di colore.

In un passaggio della pellicola, uno dei protagonisti dichiara: “Dobbiamo essere molto attenti e comprensivi, queste giornate potrebbero essere le più belle della vita di questi ragazzi“.

A volte succede, il meglio della vita può concentrarsi in pochi anni giovanili e può risultare insopportabile e terribilmente malinconico.

di Fulvio Giuliani