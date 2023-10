Addio a Matthew Perry, star di ‘Friends’

Il personaggio di Perry, 54 anni, forse è stato quello più centrato, più sentito dagli appassionati della sit com americana. Sfortunato, sarcastico e riflessivo, un pessimista cronico con un lieto fine: l’amore con Monica e i gemelli in adozione con cui si chiude la saga del sestetto di amici e le loro vite incastrate a Manhattan. Chandler rientra nella ristretta schiera di personaggi arrivati dalle serie americane che ha saputo resistere negli anni alla furia di produzioni americane che sono arrivate in Italia. Come Dylan in “Beverly Hills”, per intenderci. Luke Perry, non parente di Matthew, anche lui morto a 54 anni, nel 2019.

Nella vita reale Perry è stato avvolto dai demoni, che lui ha saputo raccontare, mettendosi a nudo in diverse interviste. Ha fatto abuso di sostanze stupefacenti dopo la dipendenza dall’alcol sin da ragazzino, poi il ricordo continuo ai farmaci, agli oppioidi durante le riprese di Friends e negli anni a seguire, seguendo il copione di diverse star, tra rehab, ripulite e ricadute. Una grande stella, amata da tutti, ritrovata senza vita in casa, senza nessuno nei paraggi.