Pino Daniele e la riedizione di “Musicante”

Dopo esser tornato in testa alle classifiche radio con “Again”, il primo toccante inedito pubblicato a quasi dieci anni dalla sua scomparsa, non sono finite le sorprese legate a Pino Daniele e alla sua musica.

Esce infatti oggi per il 40esimo anniversario “Musicante 40th Anniversary Album”, una versione completamente rimasterizzata dello storico disco del 1984. Un album che fu fondamentale a definire lo stile di Daniele e a segnare il solco lungo cui la sua carriera da lì in poi si sarebbe mossa. Un mix di mondi diversi, tra tradizione e innovazione. Il ritorno alla mediterraneità, per “un disco scritto per la maggior parte vicino al mare”, con quel pizzico di malinconia che irradia quasi ogni canzone.

E poi italiano, napoletano e inglese a fondersi nell’iconica voce di Pino, che disegna melodie in un racconto capace di sfornare canzoni immortali come “Keep on Movin’” e “Lazzari Felici”. Il lavoro di attualizzazione delle tracce, affidato a Fabrizio Bianco, riesce a donare ulteriore profondità al disco, facendolo suonare divinamente, caldo, profondo e brillante come mai prima d’ora. Ma la vera chicca del progetto sono senza dubbio le “studio session” dei brani. Una testimonianza incredibile che regala qualche preziosa risposta alla domanda che ogni ascoltatore si è sempre posto dinnanzi al miracolo creativo che si nasconde dietro a una canzone: come ci hanno lavorato? Un viaggio nel cuore del processo creativo, nella costruzione e nella scelta degli arrangiamenti di Pino.

di Federico Arduini