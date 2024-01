Clara si racconta, da “Diamanti Grezzi” al primo album

Fresca vincitrice di Sanremo Giovani con il brano “Boulevard”, Clara è pronta al suo primo Festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano “Diamanti Grezzi”, scritto con Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti. “È una canzone che parla dell’accettarsi. Solitamente quando scrivo prima arriva la canzone, poi il titolo” – ha raccontato Clara questa mattina durante un incontro con la stampa a Milano – “In questo caso sono entrata in studio con Alessandro e Francesco e ho detto loro: “Ragazzi, io devo fare una canzone e chiamarla “Diamanti Grezzi”. Avevo la necessità di raccontare quello che ho capito quest’anno, crescendo: essere un diamante grezzo in continua riscoperta di sé, con tutte le fragilità che ci accomunano, è la cosa più figa“.

Un consapevolezza raggiunta con il tempo, anche attraverso un periodo di difficoltà: “L’errore che ho fatto è stato ambire in tutto alla perfezione, una cosa che sbagliamo in tanti soprattutto quando si è giovani, mentre è meglio buttarsi ed essere sé stessi. La perfezione è un’utopia. In quel periodo sono crollata. Ero molto arrabbiata con me e con il mondo. Non esternavo molto. Sono molto estroversa di solito, mi piace conoscere gli altri, ma ci sono momenti in cui preferisco stare tra me e me” ha raccontato.

Nella serata delle cover di giovedì sera Clara di esibirà sulle note de “Il cerchio della vita” a fianco di Ivana Spagna: “Ivana è una persona stupenda, di un’umiltà incredibile. Ha avuto un carriera gigante ma è semplice, diretta. Mi ha dato tanti consigli: una carriera non è basata solo su di un singolo che è andato bene. Spesso mi è stato chiesto perché ho partecipato a Sanremo Giovani e non direttamente nei big, ma io sono e mi sento ancora all’inizio. “Origami all’alba” è andata benissimo, ma è solo l’inizio. Sentire Spagna dire questo mi ha confortato”.

Clara, nonostante l’incredibile successo arrivato nel giro di pochi mesi – da “Mare Fuori” in poi, dove veste i panni di Crazy J -, è rimaste sé stessa, consapevole della grandezza di ciò che sta vivendo, ma umile e cosciente di esser solo all’inizio di un percorse più lungo. Il 2024 rappresenterà una serie di prime volte per lei, oltre al Festival. Il prossimo 16 febbraio uscirà “Primo”, il primo album in studio per Clara. Un lavoro per alcuni uscito dopo rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Ma per lei la questione è semplice: “Io penso che in qualsiasi lavoro le cose ce lo si debba meritare. Non penavo di meritarmelo un disco tutto mio. C’è tempo per tutto. Dopo questo anno straordinario, mi sono detto che forse era arrivato il momento di fare uscire il mio primo album!”. Un disco che avrà dentro sé tanti aspetti diversi di Clara – abbiamo potuto ascoltare in anteprima alcuni brani e vi assicuriamo che ne varrà la pena l’attesa -, diverse sfumature musicali e mood, come ha raccontato in conferenza: “Vi farà ballare, ma vi accompagnerà anche quando piangete. Ha dentro tutto. Sono un pò meteoropatica di mio: piango, poi subito dopo rido… sono un pò così. E dentro è racchiuso tutto questo. Quando ho visto il vinile impacchettato mi sono commossa: un grande scalino fatto“. E da marzo sarà tempo di andare in tuor, questa volta tutto suo: “Non vedo l’ora. Ho avuto modo questa estate di vivere il palco con delle ospitate. Ma questo è il mio primo tour: non vedo l’ora di cantare e conoscere le persone. Sarò sul palco con una band e punto molto è godermi ogni momento. Spesso andiamo molto di fretta e ogni cosa la si archivia subito: quest’anno voglio apprezzare ogni singolo step. Niente è da dare per scontato“.

CALENDARIO CLARA LIVE 2024

Domenica 17 marzo 2024 – Padova @ Hall

Mercoledì 20 marzo 2024 – Firenze @ Viper Theatre

Giovedì 21 marzo 2024 – Roma @ Largo Venue

Venerdì 22 marzo 2024 – Bardi @ Demodè Club

Domenica 24 marzo 2024 – Napoli @ Duel Club

Martedì 26 marzo – Milano @ Magazzini Generali

di Federico Arduini