Come saper vincere

Abbiamo scritto così tanto e così tanto bene di Marco Mengoni che non ci sarebbe nulla da aggiungere. E però anche nella conferenza stampa dopo la vittoria al Festival è stato in grado di dire la cosa giusta. Lo aveva fatto anche ieri sera, lo ha ribadito oggi sottolineando quanto gli fosse dispiaciuto che nella cinquina dei finalisti non ci fosse nessuna donna. Ci ha pensato lui, a sottolinearlo, a rendere merito alla parte femminile della gara. Per poi ammettere di aver vissuto momenti difficili, nella sua vita privata. Si intuiva, si comprenda da quella sua emotività così evidente, che l’uomo Mengoni è molto lontano dal sentirsi risolto.

Nonostante il suo straordinario successo. Resta fragile, sensibile. Umano, nel più bel senso del termine. E allora critichiamo pure questo Festival, quello che è successo nell’ultima serata, chi ha esagerato. Ma rendiamo merito anche a chi dall’inizio non ha sbagliato una mossa. Non ci sono sbavature in questa vittoria. Non ci sono ombre, in quello che questo straordinario ragazzo ha portato all’Ariston in questi giorni. E l’augurio, è che domani di Marco Mengoni la musica italiana ne trovi tanti altri.

Di Annalisa Grandi