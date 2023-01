Con la morte di Lisa Marie si chiude la maledizione di Elvis Presley

La prematura scomparsa della figlia di Elvis Presley è il tragico epilogo di una vita passata sulle montagne russe, tra momenti di euforia e altri nel baratro durante i quali gestire un’eredità così pesante è sembrato impossibile. Solo due anni fa, Lisa Marie aveva dovuto affrontare il suicidio dell’unico figlio maschio. Una maledizione cominciata nel giorno della nascita del padre

No.

Lisa Marie Presley non era una donna forte come si dice ora dell’unica figlia di Elvis morta a seguito di un arresto cardiaco a soli 54 anni. La prima ad averla ricordato così è stata la madre, Priscilla Presley, 77 anni, che nonostante il divorzio dal re del rock non ha mai smesso di sfruttarne il cognome per mantenerne vivo il ricordo; una donna, incapace di accettare lo trascorrere del tempo sul proprio volto stravolto dalla chirurgia, dettaglio che la faceva sembrare più giovane della figlia. Va detto però che senza Priscilla, Elvis non sarebbe ancora the king, sulla cui storia da american dream, è stato tratto il film campione d’incassi “Elvis” che è valso all’attore Austin Butler il Golden Globe come miglior attore. Accadeva l’altro giorno, con Priscilla e Lisa Marie in lacrime in prima fila ad applaudirlo mentre lui le ringraziava per avergli aperto il loro cuore. Sembrava stare bene Lisa, poi invece l’improvvisa disgrazia che lascia orfani di madre tre figli e un grande vuoto tra gli appassionati del padre, che la vedevano come una dea in terra, da venerare a ogni costo.

Il fanatismo presenta sempre un conto elevato. Sono pochi quelli che riescono a uscirne indenni; le cronache ce l’hanno mostrato in più occasioni. Sicuramente non ci riuscì il padre – il cui cuore smise di battere a soli 42 anni dopo una vita passata ad abusare di psicofarmaci – non ci è riuscito nemmeno il figlio di Lisa Marie, Benjamin Keough, suicidatosi nel 2020, nel giorno del suo compleanno con un colpo di pistola bocca.

Aveva 27 anni e nella sua breve vita aveva dovuto “combattere” ogni giorno con il paragone immenso e inarrivabile di quel nonno eterno, indimenticabile, divenuto una delle colonne portanti della cultura americana e non solo, tanto da rendere la sua casa, Graceland, la dimora più visitata dopo la Casa Bianca.

La vita di Lisa Marie sarebbe potuta essere meravigliosa ma si è dimostrata un incubo in varie circostanze: dai quattro matrimoni falliti (uno con l’attore Nicholas Cage, un altro con Micheal Jackson) ai problemi con le droghe per cui era stata ricoverata in rinomate cliniche rehab. Una breve parentesi da cantante, dove il divario con il padre si era reso ancora più evidente, quasi un flagello, quella condanna tipica di chi nasce in una culla di privilegi che ben presto si trasforma in una tomba. Fama e lusso diventano una gabbia dorata dentro la quale si fa una fatica a trovare un proprio posto nel mondo, uno scopo e nemmeno i figli – seppur amatissimi – possono alleviare quella costante di inadeguatezza e senso di colpa di non essere mai abbastanza per il mondo.

Un mondo inferocito come il nostro dove tutti possono dire tutto, è indispensabile essere forti per riuscire a tenere il passo. E Lisa Marie, a tratti, ha dimostrato di non esserlo abbastanza. La scomparsa del figlio, del resto, è un dolore che ti segna nell’anima in maniera indelebile e il suo cuore non ha retto, nonostante il primo tentativo di rianimazione fosse andato a buon fine.

La saga della famiglia Presley si arricchisce di un nuovo triste capitolo che riunisce i fan di tutto il mondo in un unico abbraccio, solo che questa non è una fiction. E’ storia vera, una storia cominciata già male l’8 gennaio del 1935 quando il fratello gemello di Elvis nacque morto. Con la scomparsa di Elvis, del nipote Benjamin e di Lisa Marie – gli unici che lo ricordavano anche fisicamente – si chiude definitivamente la maledizione di Elvis Presley. Come lui, nessuno più.