Musica rock siero di gioventù

Non c’è stagione migliore di quella dei concerti per rendere palese un dato incontrovertibile: la musica rock, in tutte le sue declinazioni, mantiene giovani

Non c’è stagione migliore di quella dei concerti per rendere palese un dato incontrovertibile: la musica rock, in tutte le sue declinazioni, mantiene giovani

Non c’è stagione migliore di quella dei concerti per rendere palese un dato incontrovertibile: la musica rock, in tutte le sue declinazioni, mantiene giovani

Non c’è stagione migliore di quella dei concerti per rendere palese un dato incontrovertibile: la musica rock, in tutte le sue declinazioni, mantiene giovani

Non c’è stagione migliore di quella dei concerti per rendere palese un dato incontrovertibile: la musica rock, in tutte le sue declinazioni, mantiene giovani. Chiunque abbia mai visto un concerto di una rock star lo sa bene, e non parliamo dei tempi in cui anche l’età anagrafica di queste leggende segnava pochi decenni, ma degli anni attuali, quelli che li vedono al tramonto delle proprie carriere o nel pieno del loro svolgimento.

Si prendano come primo esempio gli AC/DC, per vicinanza spazio-temporale al nostro Paese, avendo suonato una manciata di giorni fa a Reggio Emilia davanti a poco più di 100mila persone. Le cronache parlano di uno show elettrizzante e non stentiamo a crederlo, nonostante la media d’età sul palco superasse allegramente i 70 anni. Cambia il complesso, ma non lo spartito, se ci spostiamo a Milano, dove i Metallica – con un’età media di 60 anni – hanno infiammato 70.000 paganti. Potremmo proseguire a lungo, citando leggende della sei corde o voci immortali ancora in attività, ma ci limiteremo all’esempio più calzante di tutti: i Rolling Stones. Ancora oggi magnetici e in una forma fisica impressionante, a tal punto da chiedersi se non abbiano davvero chiacchierato con qualche demone, parafrasando un loro grande successo. Tuttavia, la magia della musica rock non si ferma solo ai suoi druidi: investe anche chiunque si trovi sotto i loro palchi, tra salti, urla e canti. Chiedere alle centinaia di migliaia di fan italiani di cui sopra per credere.

di Federico Arduini