Concerto Primo Maggio, la line up completa

Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma e, a solo tre giorni dall’inizio, ecco rivelata la line up completa

Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Mancano solo tre giorni all’appuntamento che torna, come sempre, in piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo.

“Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati per questo 1° Maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in tre diverse manifestazioni che si svolgeranno a Roma (intervento del segretario generale Cgil Maurizio Landini), a Casteldaccia, in provincia di Palermo (intervento della segretaria generale Cisl Daniela Fumarola) e a Montemurlo, in provincia di Prato (intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri).

Le tre diverse località sono state scelte in ricordo dei tragici infortuni avvenuti in quei territori, divenuti simbolo del dramma delle morti sul lavoro. Su Rai 3, dalle 12 alle 13, sarà trasmessa in diretta a cura del Tg3 la manifestazione dei sindacati confederali che si svolgerà contemporaneamente nelle tre piazze. Anche Rai News darà ampia copertura alle iniziative previste su tutto il territorio nazionale, seguendo in diretta con finestre dedicate le manifestazioni organizzate dai sindacati.

Il Concertone sarà, come sempre, a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. La festa in piazza comincerà alle 13.30, per oltre dieci ore di musica dal vivo e riflessioni su temi sociali e di attualità. A condurre l’evento saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, ai quali si affiancherà, con una serie di interventi, il professore star dei social Vincenzo Schettini.

La lineup del Primo Maggio di Roma attraversa generazioni e generi diversi, intrecciando anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock, in un autentico mosaico sonoro che racconta l’Italia di oggi.

Artisti principali:

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

I Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro

Opening acts: