Corona e Moric in aula come Johnny Depp e la Heard, la storia (triste) che si ripete?

Comunque la si pensi sulla causa in corso tra Johnny Depp e Amber Heard, non si può non rimanere basiti di fronte ai nuovi dettagli che via via emergono sugli infimi livelli raggiunti dalla coppia: dal dito mozzato alle feci sul letto. Un amore che definire malato suona come un complimento, scandito negli anni da immagini perfette per foraggiare giornali scandalistici e un pubblico famelico e guardone.

Pare ora che anche in Italia dovremmo prepararci ad assistere a un processo con alcune similitudini.

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno già fatto parlare di loro innumerevoli volte in passato: si sono amati, lasciati, infangati, accusati a vicenda di ogni nefandezza. Questa volta però pare diversa dalle altre. In un video che sta girando sui social, l’ex paparazzo accusa la modella di avergli sottratto 50mila euro e come testimone chiama in causa il figlio Carlos che avrebbe colto la madre in flagranza di reato. Con lui – presente nel video mentre annuisce e conferma la tesi del padre – si è recato in Questura per sporgere denuncia del fatto. Prima di farlo però (“per evitarle umiliazioni e tre anni di carcere” dice Corona) avrebbe tentato di recuperare il denaro, recandosi a casa della Moric.

A quel punto – chiamati da lei e poi da lui – sarebbero intervenuti i carabinieri. Sui giornali, come se non bastasse, era stata riportata anche la notizia di “Corona, evaso dai domiciliari”. In realtà, ha chiarito poi l’uomo, si trovava in permesso speciale (i social, stando a Corona, gli servirebbero proprio a sbugiardare le tante notizie fasulle che circolano sul suo conto).

E in effetti la corsa a dare notizie infarcite di inesattezze è un fenomeno ormai inarrestabile L’ultima è quella che ha anticipato di un paio di giorni la morte di Mino Raiola, una folle gara a pubblicare per primi una notizia in quel momento non vera.

Corretto o no, l’accoppiata Moric-Corona rappresenta una preda ancora calda per certa stampa, che non aspetta altro di affondarvici i denti.

C’è da dire che loro non fanno nulla per evitare che ciò non accada, con lei che asserisce che non sia vero nulla, lui che afferma che Nina sia scomparsa da tre mesi “senza aver mai chiamato una volta il figlio”, poi lei che pubblica le chat in cui dimostra il contrario e così via. Insomma il solito dejavu spiattellato nella pubblica piazza che questa volta però potrebbe finire in un’aula di tribunale, con Corona che per una volta potrebbe sedere non sul banco degli imputati ma dalla parte dell’accusa.