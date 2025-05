Da oggi in cuffia, le uscite in musica di venerdì 23 maggio

Come ogni venerdì, la musica si rinnova: oggi le piattaforme di streaming si riempiono di nuove uscite. Ecco una selezione delle release più interessanti



Coma_Cose – La Gelosia

Esce oggi “La Gelosia”, il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose: “La gelosia è come il sale, un pizzico non guasta mai, ma troppo non può fare altro che rendere il piatto immangiabile. E’ un sentimento spontaneo, un termometro che sa dirci da dentro quanto sia unica e importante la persona con cui stiamo. Il problema è quando la gelosia prende il sopravvento sulla razionalità e diventa oppressiva sia per chi la prova che per chi la riceve. Questo brano è un inno all’accettazione di questo sentimento ma allo stesso tempo vuole disinnescare ogni deriva malsana. Tutti siamo o siamo stati gelosi, perché è un sentimento atavico insito nello spettro umano ma bisogna sempre ricordarsi che i princìpi su cui fondare un rapporto sentimentale restano la fiducia e la libertà reciproca”

Fabri Fibra fet Tredicipietro – Che gusto c’è

“‘Che Gusto C’è’ è, per certi versi, il capitolo successivo di «Propaganda» non solo perché è stato fatto dallo stesso team di produzione – racconta Fibra – ma perché anche in questo caso fotografa la società attuale, l’Italia di oggi, un paese dove il rap è in classifica ma non viene capito dal mainstream e l’invidia sociale porta a sminuire i risultati personali che vengono raggiunti.

Sembra sempre ci sia qualcuno che sta meglio di te, che guadagna di più e solo se ti stacchi dallo schermo ti rendi conto che nel mondo reale trovi un po’ di pace (tanto che nel testo dico «guarda il mare» ossia guarda la realtà). Musicalmente parlando la base è prodotta da Marz e Zef ed è a tutti gli effetti rap italiano sia per il ritmo che per i suoni che per le atmosfere. Non è una formula ricopiata dal rap americano”. Parlando del featuring: “Sono felice di collaborare con Tredici Pietro che è parte della nuova scena rap italiana ma allo stesso tempo è capace di avere delle melodie molto interessanti. Ha una voce molto credibile e una motivazione molto forte che danno valore alle parole che canta nel ritornello”.

Sethu – Fino all’osso

“Negli ultimi mesi sono cambiato molto nel modo con cui vivo il presente, c’è stata una “rivoluzione” a livello personale che si rispecchia inevitabilmente anche nella mia musica. Questi nuovi brani fanno un po’ da anello di congiunzione tra il me di prima e quello di adesso. Non c’è un cambio drastico, ma un’evoluzione graduale. Sento di aver ritrovato maggior leggerezza, come la primavera dopo l’inverno”, racconta Sethu. Tramite il suo profilo Instagram aggiunge: “Con lo scorso album vi ho raccontato le sfumature di un periodo buio. Lo abbiamo cantato assieme e ci siamo sentiti meno soli. […] Ora siamo pronti per un altra storia. Non vedo l’ora”.

Vale Lp & Lil Jolie – Le Ragazze della valle

“Sembra un disco d’amore, ma in realtà parla di un amore più grande, quello per noi stesse e per la nostra comunità” spiegano le due artiste, che aggiungono “La prima squadra a cui apparteniamo siamo noi due perché per noi la collaborazione e l’unione sono fondamentali”.

Questo album rappresenta anche un momento di crescita personale e artistica: c’è un filo semantico che collega “Bambina” il primo disco di Lil Jolie, al primo album di Vale LP dal titolo “Guagliona” che ora con “Le ragazze della Valle” si annoda e chiude il cerchio. “I nostri lavori artistici si sono sempre parlati, anche se abbiamo fatto percorsi individuali paralleli, e questa volta vogliamo condividere questa esperienza come collettività” specificano le due cantautrici.

Il sound del disco è un mix di elettro-rock, un po’ post-punk. “Abbiamo scelto di affidare la direzione artistica dell’album a Stabber perché volevamo creare qualcosa di diverso, non solo un progetto tra due amiche ma qualcosa che raccontasse di colori e di sonorità nuove, che si riflettessero anche nel significato delle canzoni” raccontano Vale Lp & Lil Jolie. “È quasi un concept album, perché il suo cuore siamo noi e le emozioni che vogliamo condividere”.

Sarah Toscano – Taki

Tra la musica uscita questo venerdì, “Taki” rappresenta un viaggio sonoro immerso nella natura e ispirato alla filosofia giapponese. Infatti, la parola Taki in giapponese significa “cascata”, simbolo di armonia e flusso continuo, che rappresenta l’essere tutt’uno con la natura, fondendosi con i suoi ritmi e le sue armonie. Il brano racconta una storia d’amore intensa e pura, vissuta come un legame che scorre libero, adattandosi ai cambiamenti, proprio come fa l’acqua tra le rocce. Il suo sound unisce un’anima pop a influenze afro, evocando l’energia della natura. “Taki” si apre con atmosfere morbide e avvolgenti come le onde del mare, per poi evolvere in un crescendo di ritmi e percussioni che richiamano la vitalità della giungla e l’immensità della savana. A dare vita a questa visione poetica insieme a Sarah Toscano, autori come Federica Abbate e Alessandro La Cava, firme consolidate della scena pop italiana, mentre la produzione è stata curata da Cripo, capace di tradurre in suoni l’essenza naturale ed energica del brano

Olly – Depresso fortunato

Arriva oggi a sorpresa “Depresso Fortunato”, il brano inedito di Olly presentato in anteprima durante la leg primaverile del “Lo rifaró, lo rifaremo tour”. Un regalo per la sua gente rilasciato oggi su tutte le piattaforme streaming alla vigilia dell’ultima data del tour nei club che ha registrato il tutto esaurito. Un modo sincero e spontaneo per celebrare il legame profondo tra Olly e il suo pubblico, cresciuto e consolidato tappa dopo tappa.