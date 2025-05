Da oggi in cuffia, le uscite in musica di venerdì 9 maggio

Come ogni venerdì, la musica si rinnova: oggi le piattaforme di streaming si riempiono di nuove uscite, tra attesi ritorni, debutti sorprendenti e singoli pronti a diventare colonna sonora del weekend. Ecco una selezione delle release più interessanti.

Annalisa – Maschio

Maschio è una nube: un luogo sospeso, onirico, dove la realtà si sfalda, si capovolge, svanisce e si ricompone in nuove forme.

È con queste parole che Annalisa racconta il suo nuovo singolo, che segna il ritorno sulla scena musicale dopo il successo dell’ultimo anno, dalla partecipazione a Sanremo 2024 all’album E poi siamo finiti nel vortice.

Il brano si presenta come un mix potente e affascinante: un equilibrio tra mistero ed energia, dove la produzione sonora all’avanguardia si intreccia con l’eredità della grande tradizione cantautorale italiana. In Maschio convivono, in perfetta armonia, l’eco nostalgica degli anni ’70 e ’80 e le vibrazioni della musica contemporanea.

Blanco – Piangere a 90

Un brano che arriva dopo un anno di silenzio e che viene descritto come intenso e potente, mentre affronta temi profondamente personali, raccontando le cadute e le rinascite di Blanco. Diretto, senza filtri, Blanco alterna strofe fragili a un ritornello esplosivo e struggente. Il risultato è una ballad dal forte impatto emotivo, scritta insieme a Tananai e prodotta da Michelangelo.



Fabio Rovazzi, Paola Iezzi, Dani Faiv – RED FLAG

Tre mondi diversi che si incrociano per raccontare — con sarcasmo, stile e una sana dose di verità — il caos sentimentale dei nostri tempi. Il risultato? Un brano che in 30 secondi ti fa ballare, ridere e pensare: “Oddio, stanno parlando di me”.

Con la sua inconfondibile ironia tagliente e una produzione che si stampa in testa al primo ascolto, Rovazzi trasforma in musica i malesseri amorosi della Gen Z (e non solo). Una vera e propria radiografia delle relazioni moderne, raccontata con leggerezza dissacrante e intelligenza pop.

Gianna Nannini – PANORAMA

Frutto della sinergia creativa tra Gianna, Raige, Pacifico e Francesco “Katoo” Catitti, con la produzione firmata Canova, Panorama è descritto come un brano che sprigiona un’energia ribelle e una grinta istintiva. Sospinta da una cassa dritta incalzante, la canzone racconta un desiderio fisico che corre veloce, su quella pelle nuda panorama, trasformandosi in un inno all’amore libero, viscerale, istantaneo — come la brezza estiva che accarezza la pelle scoperta.

Miley Cirus – More to lose

Il videoclip è semplice ma d’impatto e, ispirandosi alla sua performance ai GRAMMY Awards dell’anno scorso, mostra Miley nel suo elemento, ovvero sul palco con il microfono in mano mentre indossa un abito originale Mugler creato da Casey Cadwallader. In questo modo, il video mette in evidenza l’estetica unica e originale che caratterizza l’intero progetto, in cui ogni brano diventa una vera e propria opera d’arte totale, dove musica, cinema e moda si intrecciano in un’unica e straordinaria esperienza audiovisiva.

Eugenio Finardi – Tutto

In un’epoca in cui tutto corre e la musica ancor di più, “Tutto” va in contrasto per atmosfere e messaggi e si presenta come un’opera molto personale, coraggiosa, che unisce cantautorato e sperimentazione, suoni acustici, campionamenti originali e testi profondi, offrendo un Finardi che non ha paura di ricercare, di battere strade nuove.