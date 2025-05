Robert De Niro attacca Trump: “L’arte è una minaccia per i fascisti” -IL VIDEO

Il noto attore Robert De Niro ha tenuto un discorso molto duro e di opposizione contro l’attuale presidente americano Donald Trump, durante il Festival di Cannes.



“Grazie di cuore al Festival di Cannes per aver creato questa comunità, questo universo, questa casa per tutti coloro che amano raccontare storie sul grande schermo”, ha dichiarato De Niro. “Stiamo lottando duramente per difendere la democrazia”, ha aggiunto l’attore. “La creatività non ha prezzo, tutti questi attacchi sono inaccettabili e non è solo un problema americano”. Quattordici anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011, l’attore 81enne è tornato sotto i riflettori.



De Niro ha ricevuto la Palma d’oro onoraria, consegnatagli dall’amico Leonardo DiCaprio, il quale ha dichiarato: “Ho il grande onore di essere qui (…) per rendere omaggio a qualcuno che, per un’intera generazione di attori, è stato un modello, il nostro idolo: Robert de Niro”. “Quando parla, noi lo ascoltiamo”, ha aggiunto la superstar americana prima di consegnare il premio all’attore, che ha tenuto un discorso forte, politico, di grande impegno.

“Grazie di essere qui con me, per me, in questa serata così speciale… grazie mille, grazie infinite” – ha aggiunto De Niro – Grazie davvero a tutta la comunità, a questo universo, a tutti quelli che amano raccontare storie grandi, forti, profonde”.



Qui un estratto del discorso tenuto da Robert De Niro:



“Siamo fieri di essere, come Cannes, conosciuti per essere democratici e aperti al mondo. Democratico. È una parola che amo pronunciare. Una parola che oggi è più importante che mai, nel mio Paese. Stiamo lottando. Lottiamo duramente per difendere la democrazia, che per troppo tempo abbiamo dato per scontata. E riguarda tutti, riguarda ciascuno di noi. Perché l’arte è democrazia. L’arte è inclusiva, unisce le persone, cerca la libertà, riflette la diversità.

Ed è per questo che l’arte è vista come una minaccia da autocrati e fascisti in ogni parte del mondo.

L’attuale presidente filisteo degli Stati Uniti si è spinto più lontano che mai nella distruzione delle nostre istituzioni. Ha tagliato i fondi per le scienze umane, per l’istruzione superiore… E ora ha annunciato una tariffa doganale del 100% sui film prodotti all’estero. Fermiamoci un attimo a riflettere. La creatività non ha prezzo. Eppure si cerca di darle un prezzo. È inaccettabile. Tutti questi attacchi sono inaccettabili.

E non sono solo un problema americano, sono una questione globale. A differenza di un film, non possiamo guardare seduti a guardare. Dobbiamo agire. Dobbiamo agire subito. Senza violenza, ma con passione e determinazione. Il momento è adesso. Chi ama la libertà deve organizzarsi, protestare, votare. E nei prossimi 11 giorni, attraverso questo festival, attraverso l’omaggio all’arte, vogliamo mostrare il nostro impegno. Libertà. Uguaglianza. Fratellanza”.

Di Matilde Testa