Deadpool & Wolverine da record

L’atteso “Deadpool & Wolverine” aveva sulle spalle il difficile compito di risollevare gli umori dei fan e le aspettative nei confronti dell’universo Marvel, negli ultimi anni un’opaca copia dei tempi andati (ad esempio, “The Marvels” nel 2023 ha perso la bellezza di 237 milioni). Guardando i numeri, possiamo dire che c’è riuscito. La nuova creatura Marvel ha segnato il miglior debutto di sempre per un film vietato ai minori: stando ai dati di Boxoffice Pro, ha già toccato quota 205 milioni negli Usa, 438.300.000 dollari nel mondo (per un costo di 200 milioni), di cui quasi 7 nel nostro Paese.

“All’eccezionale risultato di Inside Out 2, il titolo di animazione con l’incasso più alto di sempre a livello globale e che in Italia, dopo aver superato i 43,5 milioni di euro e sfiorato 6 milioni di presenze, questo weekend è diventato il settimo incasso più alto di tutti i tempi, si aggiunge un altro enorme successo di cui siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi: Deadpool & Wolverine con 7 milioni di euro dopo il primo weekend è la seconda miglior apertura del 2024 dopo Inside Out 2, ed è destinato a diventare un altro protagonista di questa estate cinematografica”, ha dichiarato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia. “Deadpool & Wolverine, che vede il ritorno di due personaggi amatissimi dal pubblico interpretati dagli straordinari Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è il film che i fan Marvel, e non solo, stavano aspettando: divertente, ironico e dissacrante, un evento da non perdere e da vivere al cinema. I miei ringraziamenti vanno agli esercenti, ai nostri partner e licenziatari, e ancora una volta a tutto il team di Disney Italia”.



Ma al di là dei numeri, il film com’è? Poco più di due ore di sangue, violenza, divertimento e gag in pieno stile Deadpool, tra rotture della quarta parete e risate. Di fatto, tutto quello che la gente avrebbe voluto vedere, mentre non mancano camei e sorprese. Anche il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine ha rispettato le aspettative: l’alchimia con Reynolds è forte e il loro traghettamento nel MCU funziona.



Ma tra le luci, qualche ombra c’è. Il film si regge su una trama estremamente semplice – poco importano i soliti voli pindarici da multiverso – e a volte si ha la sensazione che siano le gag a dettarne il ritmo. I riferimenti alla macro trama tanto attesi sono troppo flebili per combaciare con gli annunci fatti in pompa magna nelle settimane scorse. Inoltre, i problemi con la scrittura del cattivo di turno proseguono. Ottimo invece il comparto sonoro, con una colonna sonora di Hit senza tempo a dialogare con il tessuto narrativo.



Tirando le somme, il film è senza dubbio una delle migliori uscite degli ultimi anni di casa Marvel che ora, però, dovrà sapere ritrovarsi davvero e chiudere il cerchio. Questo è un buon inizio, ma da solo non basta.

di Federico Arduini