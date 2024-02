“Hotel California” degli Eagles al centro di una causa a New York

Hotel California degli Eagles usciva oggi nel 1977 ed è al centro di un processo per traffico di beni culturali a New York

Avrete sicuramente sentito almeno una volta nella vita “Hotel California” degli Eagles. Quell’incastro di chitarre… Usciva come singolo il 22 febbraio del 1977 e oggi è al centro di un processo per traffico di beni culturali a New York.

Tre uomini sono stati incriminati per aver presunto il furto e il tentativo di commercializzare un taccuino contenente gli appunti originali che hanno ispirato la canzone, insieme ad altri oggetti appartenenti alla band, senza ottenere l’autorizzazione dagli Eagles.

Il processo ci fornirà maggiori dettagli su questa controversia, ma ciò solleva una questione più ampia riguardante il commercio sempre crescente di cimeli musicali, sia attraverso aste che eventi specializzati. Spesso, l’origine di tali oggetti non è chiara, e sorge il dubbio se chi li mette in vendita ne sia effettivamente il legittimo proprietario.

Al momento degli arresti, il manager degli Eagles Irving Azoff aveva dichiarato qualcosa su cui vale la pensa riflettere: «Questa azione mette in luce la verità sulle vendite di cimeli musicali di oggetti altamente personali e rubati, nascosti dietro una facciata di legittimità. Nessuno ha il diritto di vendere proprietà ottenute illegalmente o trarre profitto dal furto palese di pezzi insostituibili della storia musicale».

di Federico Arduini