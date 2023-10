Elodie, fuori oggi “Red Light” il primo clubtape italiano

Elodie ha pubblicato oggi a sorpresa oggi “Red Light”, il primo clubtape italiano. Un progetto nato all’indomani dell’esperienza vissuta sul palco del Forum d’Assago, nel primo palazzetto della sua vita, e pensato come una sorta di regalo per i fan in vista dei prossimi live in giro per lo Stivale.

“Appena scesa dal palco del mio primo show al Forum – ha raccontato Elodie – l’emozione e l’adrenalina erano tali che avrei voluto rifarlo subito. Dovendo aspettare, ho deciso di incanalare tutta quell’energia precipitandomi in studio, creando nuova musica che facesse muovere il pubblico e aggiungesse un tassello fondamentale al mio racconto. Questo non è un album, non è un ep, è un clubtape. È pensato per far ballare chiunque in qualsiasi luogo, come se fosse in un club”.

Un viaggio in musica unitario dalle diverse sfaccettatura, ognuna della quali si rifà ad una parte della personalità di Elodie: da quella più sarcastica, con “Glamour” che tratteggia una visione ironica del mondo della moda, a quella più coraggiosa che rivendica la libertà, schierandosi contro il giudizio altrui in “Elle”.

Il clubtape vedrà un intero spazio dedicato nel tour di Elodie che partirà da Napoli il 17 novembre e che ha visto in questi giorni un nuovo SOLD OUT nelle date milanesi. Da qui l’idea di una nuova data il 9 dicembre sempre a Milano:

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum

Sabato 09 dicembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

La cover di “Red Light” è stata realizzata dal maestro del fumetto Mino Manara che ha commentato: “Nel disegno, elaborazione culturale dell’immagine, non si copre pudicamente il sesso, anzi chiude la mano a pugno come se rivendicasse la dignità del suo corpo. Nella rappresentazione del nudo c’è sempre qualcosa di eterno e sacrale. Lo sfondo estetizzante è in contrasto con la ieraticità della figura per far emergere la sua solennità”.