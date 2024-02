Esce il nuovo singolo di Bugo, “Per fortuna che ci sono Io”

L’1 marzo, esce in digitale “Per fortuna che ci sono io”, il nuovo brano di Bugo, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 marzo

L’1 marzo, esce in digitale “Per fortuna che ci sono io”, il nuovo brano di Bugo, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 marzo

L’1 marzo, esce in digitale “Per fortuna che ci sono io”, il nuovo brano di Bugo, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 marzo

L’1 marzo, esce in digitale “Per fortuna che ci sono io”, il nuovo brano di Bugo, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 marzo

Dopo tanta attesa è arrivato il momento di ascoltare nuova musica di Bugo. E finalmente non si parla di Morgan, di cause e affini.

Il 1° marzo, verrà rilasciato in formato digitale “Per fortuna che ci sono io”, il nuovo singolo e primo atto che anticipa l’uscita dell’omonimo nuovo album in studio di Bugo, tutto composto di brani inediti, prevista per il 15 marzo. Il pre-order del disco è già attivo.

“Per fortuna che ci sono io” rappresenta un manifesto, un grido di libertà sorretto da riff di chitarra e da un testo tramite cui Bugo racconta al mondo chi è realmente, mantenendo il suo stile senza filtri e senza compromessi.

“Questo brano è la mia risposta agli ultimi anni. È la prima canzone nata per questo nuovo album: un inno alla vita, un tributo alla forza dell’animo umano,” ha anticipato Bugo. “Continuerò a cantare, a lottare, a vivere ogni istante con tutta l’intensità di cui sono capace. Perché per fortuna che ci sono io, e non smetterò mai di essere me stesso.”

La copertina del singolo e le foto sono opera del fotografo Mehmet Gurkan.

di Federico Arduini