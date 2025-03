Niccolò Fabi: il 16 maggio esce “Libertà negli occhi”, il nuovo album di inediti

Venerdì 16 maggio arriva “Libertà negli occhi”, il decimo album di inediti di Niccolò Fabi. Il disco sarà disponibile in edizione limitata e numerata in due formati fisici: vinile e CD. La versione CD includerà un libretto di 56 pagine con i testi delle canzoni, uno scritto inedito del cantautore e una serie di fotografie che catturano l’atmosfera intima della baita in cui il disco è stato registrato e prodotto.

Chi acquisterà il disco in formato fisico potrà scaricare la versione digitale tramite QR code. L’album sarà disponibile sulle piattaforme streaming solo dal 13 giugno.

Il pre-order è già attivo al seguente link: https://NiccoloFabi.lnk.to/libertanegliocchiPR

Un disco nato tra Roma e le montagne del Trentino

Libertà negli occhi raccoglie 9 nuove canzoni scritte tra Roma e il Lago dei Caprioli, in Val di Sole (TN). Da sempre legato al Trentino-Alto Adige e alle sue montagne, Niccolò ha scelto proprio questo luogo suggestivo per dare forma alle sue nuove canzoni, insieme a un gruppo di sei musicisti e collaboratori fidati:

Roberto Angelini – cantautore e storico compagno di viaggio musicale

– cantautore e storico compagno di viaggio musicale Alberto Bianco e Filippo Cornaglia – cantautore e batterista, con lui da quasi un decennio

e – cantautore e batterista, con lui da quasi un decennio Emma Nolde – una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato italiano

– una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato italiano Cesare Augusto Giorgini – cantautore e producer scoperto grazie all’esperienza all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

– cantautore e producer scoperto grazie all’esperienza all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Riccardo Parravicini – sound engineer con cui collabora da oltre 15 anni

Un’esperienza fuori dal tempo

Il disco è il frutto di una vera e propria residenza artistica: dieci giorni lontani dalla frenesia quotidiana, immersi in un luogo isolato tra le montagne, di fronte a un lago ghiacciato e circondati dalla neve. Una grande sala in legno, con un’ampia vetrata, è stata trasformata in uno studio di registrazione, dove il gruppo ha sperimentato e suonato insieme, senza vincoli e con un solo obiettivo: fermare nel tempo un momento di libertà e pura creatività.

«Libertà negli occhi più che un disco è un regalo che mi sono fatto e allo stesso tempo la testimonianza di un viaggio. In quanto regalo verrà pubblicato non casualmente il 16 maggio giorno del mio compleanno. In quanto viaggio mi sembrava giusto che inizialmente uscisse solo come album su vinile e cd, corredato di foto e racconti, nella speranza di riuscire a restituire l’atmosfera che ci ha regalato quella baita in Val di Sole. Ovviamente nella confezione ci sarà anche un Qr-Code per poterselo scaricare. Dopo meno di un mese il 13 giugno sarà comunque disponibile sulle piattaforme streaming. Ognuno sceglierà la sua modalità preferita. Se parlare della sua forma mi è più semplice, sul contenuto ho più difficoltà. Ma tra un paio di settimane si potrà iniziare ad ascoltare qualcosa e che la montagna ci protegga e ispiri nell’ascolto» ha raccontato Niccolò Fabi.



