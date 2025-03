“Fantozzi” compie 50 anni – IL VIDEO

“Fantozzi” compie oggi 50 anni. Il ragionier più famoso del mondo appariva infatti per la prima volta nel grande schermo il 27 marzo 1975.

“‘Fantozzi’ non era commedia. Era un film un pochettino atipico, con una cattiveria, una ferocia nei riguardi dei disgraziati, che si è realizzata in pieno”. Con queste parole descriveva il celebre ragionier Paolo Villaggio, colui che interpretava il “povero ragionier” Ugo Fantozzi. L’inventore del celebre personaggio che è ormai parte della storia del nostro Paese.

Fantozzi è il celebre ragionier che ha incarnato appieno tutti i malesseri e le vessazioni dell’italiano medio. In quell’Italia (passata?) prigioniera del “miracoloso” posto fisso.

Il famoso ragionier nasce dalla fantasia di Paolo Villaggio. Il cognome del ragionier apparteneva a un impiegato che era collega dell’attore negli anni in cui lavorava per la Cosider.

“La parte comica venne fuori in un certo senso come eredità di un mio soggiorno a Londra – spiegava in un’intervista Villaggio – da cameriere e poi successivamente come cabarettista in navi da crociera, quella più tragica dal mio lavoro alla Cosider come impiegato”. L’attore inoltre raccontava: “Fantozzi coglieva il lato tragico dell’italiano medio, talmente tragico da far ridere. In quell’Italia così competitiva di quegli anni sembrava un pagliaccio, un clown da circo, quasi un estraneo. Mentre ora ci si possono riconoscere tutti, persino con gratitudine”.

I protagonisti di “Fantozzi”. Personaggi surreali e indimenticabili

Con la saga del celebre ragionier, sono tanti i protagonisti di una commedia indimenticabile. Personaggi per certi versi surreali ma che, insieme a Fantozzi, hanno fatto la storia della televisione e del cinema italiano. Ricordiamo, per esempio, Pina, la moglie di Fantozzi (interpretata da Milena Vukotic, che subentra a Liù Bosisio), Mariangela – la figlia del ragionier (interpretata da Plinio Fernando e poi da Maria Cristina Maccà) – il megadirettore galattico (interpretato da Paolo Paoloni), la signorina Silvani (interpretata da Anna Mazzamauro) e il ragionier Filini (interpretato da Gigi Reder). Non solo: è bene ricordare anche la famosa nuvola.

Fantozzi compie oggi 50 anni. E rimane sempre attuale.

di Filippo Messina