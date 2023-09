Favino critica la scelta di far interpretare Enzo Ferrari a Driver

“Se un cubano non può fare un messicano, perché un americano può fare un italiano? Solo da noi”. Questa la provocazione lanciata da Pierfrancesco Favino che critica aspramente la scelta di aver fatto interpretare l’italianissimo Enzo Ferrari all’americano Adam Driver.

La storia si ripete, “I Gucci avevano l’accento del New Jersey, non lo sapevate?”, prosegue l’attore – protagonista al Festival del cinema di Venezia con il film “Comandante” – facendo ironia sul film “House of Gucci” di Ridley Scott.

“Ferrari in altre epoche lo avrebbe fatto Gassman – le parole di Favino – oggi invece lo fa Driver e nessuno dice nulla. Mi sembra un atteggiamento di disprezzo nei confronti del sistema italiano, se le leggi comuni sono queste allora partecipiamo anche noi”.