Venezia80: parlano Francesco Favino e Johannes Wirix

Favino è un mago? (rimaneggiando, da Truffaut, il celebre dubbio di «Effetto notte»: «Le donne sono delle maghe?»). Può darsi lo sia. Come il suo comandante sciamano. Indovino, esperto di esoterismo, capace di prevedere le mosse del nemico, il sesso del nascituro, la propria morte. « Todaro, che non conoscevo prima del film, è un magnifico esempio di quante diverse gradazioni ci siano in un essere umano: lui era un cattolico praticante e uno spiritista, un militare convinto e un appassionato di filosofie orientali. Questo personaggio risponde a ciò che cerco nel mio mestiere. Un uomo non può essere una cosa sola, non può essere ridotto a un aggettivo» spiega l’attore. Difficile dargli torto. Salvatore Todaro, realmente esistito, descritto e riscritto – nella sceneggiatura a quattro mani e una decina di versioni – da De Angelis e Giovanni Veronesi (anche autori del libro omonimo, ed. Bompiani) è un personaggio su cui chi è già stato in carriera Buscetta e Craxi, ha condotto Sanremo e fatto Arlecchino a teatro, può tuffarsi con gioia e talento. Senza paura di dovere eventualmente affrontare critiche, più o meno pretestuose sulla rinnovata ribalta di una figura controversa, militare di epoca fascista: «Nulla di creativo viene dalla paura. Alcune mie grandi vittorie sono arrivate quando ho combattuto con la paura che qualcuno potesse avere da ridire sulle scelte che ho fatto – spiega Favino –. Nessuna paura di fare l’anarchico, il mafioso o il politico corrotto. D’altra parte, c’è sempre chi attraverso cinema vedrà il suo Buscetta, il suo Craxi, il suo Todaro».

