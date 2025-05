“First Club”, un orecchio alla nuova musica di Sony

First Club si propone come uno spazio esclusivo e dedicato per scoprire e ascoltare live nuovi artisti emergenti del roster Sony

Uno dei luoghi comuni più diffusi nella discografia di oggi è che si scavi poco in profondità, che non ci si concentri abbastanza sugli artisti emergenti o che, quando vengono selezionati, suonino tutti in modo troppo simile. Con il primo appuntamento del format First Club di ieri sera, Sony Music Italy ha invece dimostrato che non è sempre così.

First Club si propone come uno spazio esclusivo e dedicato per scoprire e ascoltare live nuovi artisti emergenti del roster Sony, offrendo un’occasione unica per entrare in contatto diretto con talenti freschi e originali. I protagonisti della serata sono stati i Santamarea, Nicol e Faccianuvola, tre realtà molto diverse tra loro ma tutte di grande valore.

Dal sound mediterraneo e caldo dei Santamarea, passando per il rap intenso di Nicol, fino alle atmosfere elettroniche e innovative di Faccianuvola, la serata ha offerto un panorama musicale ricco e variegato. Davanti a un pubblico attento e coinvolto, è emersa la qualità delle proposte e la voglia di lasciarsi sorprendere da nuove voci e nuove storie. È stata una conferma importante di quanto la musica dal vivo resti uno degli strumenti più autentici e potenti per entrare in contatto con chi crea, esprime e racconta emozioni attraverso le note. Una serata bella e intensa, che ha aperto nel migliore dei modi questo nuovo format, e che lascia la curiosità e l’attesa per i prossimi appuntamenti.

di Federico Arduini