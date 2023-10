Fre: “Se fai musica per soldi cambia mestiere”

Nel mondo della musica da quasi 20 anni, Fre è senza dubbio una dei rapper più interessanti della scena milanese. Sempre aperto alla contaminazione e alle collaborazioni con altri artisti, anche di generei diversi, ci ha raccontato la nascita del suo ultimo brano “Nessuna Emozione“, scritta insieme a Young Signorino: “Quando ho iniziato a pensare a questo brano ero in uno di quelli stati d’animo dominati dall’apatia, quando non si ha voglia di fare niente, un pò schiacciato. Alcune cose non andavano, però mi son detto “oh sei un artista, mettila giù questa cosa! Magari viene fuori un pezzo”. E proprio mentre lavorava in studio un suo amico ascoltava Young Signorino. Da lì l’idea di lavorarci assieme: “Gli ho scritto subito. La prima cosa che avevo messo giù era l’inciso da cui poi avevo scritto le strofe. Gli ho mandato un pò di materiale e dopo averlo sentito ha scritto una strofa! Abbiamo lavorato a distanza perché lui è a Roma ma nel giro di due settimane avevamo tutto il testo pronto. È stato tutto veramente molto naturale, spontaneo” ci ha raccontato Fre.

E sul video: “Mi è sembra piaciuta l’idea di un video cartonato, Young mi aveva dato l’ok per il video ufficiale, ma Mattia Scafetti aveva avuto con me un’idea molto interessante che rispecchiava il video in pieno e cioè avere la pioggia e il sole contemporaneamente su due finestre separate di una stessa abitazione. Fatte un po’ di prove l’idea era perfetta e l’abbiamo completata. Mi piacciono molto anche i colori utilizzati che rispecchiano l’atmosfera “Sad” del pezzo“.

Impossibile non chiedere a chi è come lui sulla scena da tanti anni cosa ne pensi dello stato di salute del rap italiano. Su questo Fre ci racconta di un cambiamento in atto: “Per alcune cose la Trap, quella un pò di strada, ha stufato. La “wave” si sta spostando su linea più melodiche. Quindi la collaborazione con l’artista pop diventa interessante perché comunque poi ritornarvi di un certo tipo l’urban mischiato col pop diventa una cosa molto figa da sentire il pubblico. Tanti artisti urban entrano in classifica perché questo mischiare generi sta producendone uno nuovo che si sta spostando sul pop come sonorità”.

Per chi volesse sentirlo dal vivo ci sarà modo, ma ora non c’è fretta: “Non mi sono ancora buttato su questa cosa. A chi mi chiedeva di salire sul palco con lui ho quasi sempre risposto no. Fatemi lavorare meglio, non ho l’esigenza di fare live per guadagnare, non è quello il punto. Esco sul live quando veramente la gente vuole vedermi. Prima non avrebbe senso, diventerebbe soltanto una scelta economica. Ma se fai la musica per fare economia è meglio che fai un’altra cosa!”. E chissà se nel futuro, parlando di palchi e concerti, non ci possa essere quello dell’Ariston di Sanremo: “Sto lavorando a Sanremo in coppia con Annalisa (Minetti ndr). Abbiamo creato una squadra forte. Vedremo”.

Federico Arduini