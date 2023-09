Gardaland, Giancarlo Giannini e Prezzemolo al Festival del Cinema di Venezia

Il parco di Gardaland, il più importante parco di divertimenti d’Italia e fra i più importanti d’Europa, ha lanciato la propria candidatura come set di produzioni cinematografiche, televisive o di videoclip musicali. La scelta non poteva che cadere sul palcoscenico più prestigioso, l’80ª Mostra del Cinema di Venezia.

Nell’occasione, Gardaland ha invitato uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano, Giancarlo Giannini, per tenere a battesimo l’idea del far cinema in un set “naturale” come quello di Gardaland.

A condurre l’incontro, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, con lo straordinario Giancarlo Giannini sbarcato al Lido in compagnia dell’iconica mascotte di Gardaland Prezzemolo, il direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani.

È stata l’occasione di un viaggio fra i tanti episodi della storia del cinema che hanno visto alcuni fra i più grandi attori e registi confrontarsi con i parchi di divertimento o a tema: dai “Guerrieri della Notte”, al Woody Allen di “Io e Annie”, fino a Steven Spielberg e all’indimenticabile “Jurassic Park”.