Addio a Gene Hackman, trovato morto in casa con la moglie

L’attore Gene Hackman, 95 anni, è stato trovato morto insieme alla moglie, Betsy Arakawa, 63 anni, e al loro cane nella loro casa a Santa Fe Summit, Nuovo Messico. Lo sceriffo locale ha confermato l’assenza di segni evidenti di crimine e ha assicurato che non vi è alcun pericolo per la comunità. Le cause del decesso non sono ancora chiare, e un’indagine è in corso per determinare le circostanze della loro morte.

Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California, Eugene Allen Hackman ha avuto una carriera cinematografica che ha attraversato oltre sei decenni. Prima di intraprendere la carriera di attore, Hackman ha servito nei Marines come operatore radio. Dopo il servizio militare, ha studiato giornalismo all’Università dell’Illinois, ma ha presto scoperto la sua passione per la recitazione, iscrivendosi alla Pasadena Playhouse in California.

La carriera di Gene Hackman

Hackman ha esordito a Broadway nel 1964 con la pièce “Any Wednesday”, che ha aperto la strada al suo debutto cinematografico nello stesso anno con “Lilith”, al fianco di Warren Beatty. La sua interpretazione in “Bonnie e Clyde” (1967) gli è valsa la prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Il successo è continuato con “Il braccio violento della legge” (1971), dove ha interpretato il detective “Popeye” Doyle, ruolo che gli ha fruttato l’Oscar come miglior attore protagonista.

Nel corso della sua carriera, Hackman ha dimostrato una straordinaria versatilità, passando con disinvoltura da thriller a western, da commedie a drammi e film d’azione. Tra i suoi ruoli più memorabili si annoverano Lex Luthor in “Superman” (1978), il capitano Frank Ramsey in “Allarme rosso” (1995) e il leader religioso in “La giuria” (2003). Ha vinto due Premi Oscar e quattro Golden Globe, consolidando la sua reputazione come uno degli attori più rispettati di Hollywood.

Dopo il ritiro dalle scene nel 2004, Hackman si è dedicato alla scrittura di romanzi di narrativa storica, pubblicando diversi libri. Nonostante il suo successo, ha sempre mantenuto un profilo basso, descrivendo la sua vita con modestia.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo del cinema e per i numerosi fan che hanno apprezzato il suo talento e la sua dedizione all’arte della recitazione.