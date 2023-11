Guccini ritorna con “Canzoni da osteria”

È uscito “Canzoni da osteria” il nuovo disco di Francesco Guccini, presentato qualche giorno fa a Milano

Quando lo scorso anno Francesco Guccini aveva deciso a sorpresa di tornare in attività – dieci anni dopo “L’ultima Thule”, che avrebbe dovuto essere il disco conclusivo della sua carriera – in pochi avrebbero potuto immaginare che “Canzoni da intorto” si sarebbe rivelato l’album più venduto in formato fisico del 2022 (oltre 51mila copie) nonché Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni”. Un viaggio inaspettato che ha trovato un naturale seguito nel disco “Canzoni da osteria”, una raccolta di canti popolari scelti dal vastissimo repertorio accumulato lungo la sua vita, presentato lo scorso venerdì presso l’Università degli Studi di Milano in una gremita Aula magna. Un disco di 14 tracce fra cultura, tradizioni e storia che si apre con “Bella Ciao” (che «non è una canzone partigiana»), a cui Guccini ha scelto di cambiare una parola in onore dell’Iran e delle donne che scendono in strada con il coraggio d’intonarla: «Ho messo “oppressore” al posto di “invasore”, perché lì non c’è invasione ma oppressione».

All’ascolto l’album rivela la bellezza delle canzoni, impreziosite dall’interpretazione di Guccini e dagli arrangiamenti dosati, facendo emergere il valore di sfondo a tratti filologico del progetto, per melodie e parole quasi dimenticate dal presente, sempre più annebbiate dal trascorrere del tempo. D’altronde di quelle osterie, di quei luoghi di ritrovo e a loro modo di cultura dove questi componimenti risuonavano ne rimangono ben pochi. Speriamo possa esserci un terzo capitolo. Parafrasando le parole scelte da Francesco per accompagnare la confezione del Cd – che ancora una volta sarà insieme al vinile l’unico modo in cui poter ascoltare l’opera – i brani sono stati selezionati «senza un ordine preciso; mi sono girati per la testa per anni. Canzoni amate o subìte per nottate intere con amiche e amici, canzoni che svelano il fascino della loro essenza, una magia che può durare un momento o una vita intera».

Fra aneddoti divertenti e ricordi, durante la presentazione Guccini ha dato spazio alla sua tagliente ironia nel rispondere a chi gli chiedeva cosa pensasse del governo – «Sono soddisfatto, molto soddisfatto. L’Italia non è ancora una teocrazia e questa è una bella soddisfazione» – ma anche a una riflessione sul conflitto israelo-palestinese: «Come nei talk show, ci sono due fazioni opposte, due tifoserie che si urlano contro dimenticando chi c’è in mezzo. E in mezzo ci sono le vittime». Ha poi affidato la conclusione del suo pensiero a una strofa della popolarissima “Auschwitz”: «“Io chiedo quando sarà che l’uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà”. Può sembrare retorica, ma è così che la penso» ha concluso.

di Federico Arduini