Harry Potter, svelato il nuovo trio di protagonisti

È arrivato il momento che i fan di “Harry Potter” stavano aspettando. La produzione della nuova serie tv ha infatti svelato i nomi e i volti del nuovo trio. Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley nella serie Hbo Original tratta dalla celebre saga di J.K. Rowling. I giovani attori sono stati scelti tra decine di migliaia di bambini che avevano partecipato ai provini. «Cari signor Potter, signorina Granger e signor Weasley: siamo lieti di informarvi che avete un posto alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts». Questo il messaggio che si legge nel post social di Hbo.

«Dopo una straordinaria ricerca, siamo lieti di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori unici è straordinario. Non vediamo l’ora che il mondo possa assistere alla magia che si creerà tra loro sul grande schermo. Vorremmo anche ringraziare tutte le decine di migliaia di bambini che hanno fatto i provini. È stato un vero piacere scoprire l’esistenza di una moltitudine di giovani talenti». Così la showrunner e produttrice esecutiva Francesca Gardiner e Mark Mylod (regista di diversi episodi e produttore esecutivo).

I tre giovani attori si uniranno al cast di adulti già annunciato. John Lithgow nel ruolo di Silente, Janet McTeer in quello della Professoressa McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Piton. E poi Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza e Luke Thallon in quello di Quirinus Quirrell.

La serie, si legge sul sito ufficiale, «sarà un fedele adattamento dell’amata saga di libri dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie inoltre presenterà un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e personaggi amatissimi. Che i fan di “Harry Potter” amano da oltre venticinque anni. Ogni stagione porterà “Harry Potter” e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo».

Di Giorgio Patto