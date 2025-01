I 70 anni di Kevin Costner

Radici profonde, tra natura, storia e solitudine. È il 18 gennaio di 70 anni fa quando a Lynwood, California, nasce Kevin Michael Costner. Figlio di un’assistente sociale e di un operaio della Edison, di sangue europeo ma con anima cherokee, la sua famiglia porta originariamente il cognome Koster (lo stesso del celebre generale conosciuto come Custer). Il bisnonno tedesco lo ha cambiato in Costner dopo aver sposato una cherokee, segnando così un punto di incontro fra Vecchio Continente e cultura nativa americana: un dualismo che segnerà tutta la vita dell’artista. Costner ha sempre mantenuto una distanza dal glamour hollywoodiano con un’idea tradizionale di cinema dallo sguardo attuale.

Cresciuto fra sport e recitazione, si laurea in Economia. Ma è dopo l’incontro con Richard Burton che si decide a diventare attore. Si trasferisce a Los Angeles, sposa Cindy Silva che lo rende padre di tre figli. I primi anni da attore sono difficili. Nel 1985 è però protagonista in “Fandango” e “Silverado”. E nel 1987, con “Gli intoccabili”, finalmente si fa notare. Il grande successo arriva nel 1990 con “Balla coi lupi”, da lui diretto e interpretato, a cui vanno 7 Oscar. Seguiranno “Robin Hood” e “JFK”. Visti gli ottimi risultati, tenta di replicare con film costosi, che però non vanno come sperato. E, come se non bastasse, nel 1999 divorzia da Cindy. Non però con il cinema.

Coi suoi personaggi solitari, spesso in conflitto con il mondo esterno e alla ricerca di un significato più profondo della vita, Costner ha creato un suo mondo. Dal legame con la natura, la riflessione sulla civiltà e il prezzo dello sviluppo di “Balla coi Lupi” alla solitudine di “Bodyguard”, dove fra empatia e cinico distacco esplora il conflitto fra dovere e cuore. La colonna sonora di Whitney Houston imprimerà poi il film nella memoria collettiva pop degli anni Novanta. Da bodyguard a principe dei ladri il passo è breve. E in “Robin Hood”, supera l’ardua prova di reinterpretare un personaggio anarchico così amato e leggendario. Anche da regista non perde la sua via e firma nel 2003 “Open Range”, un western intimo ed epico dai toni moderni.

Kevin Costner ha vissuto in prima persona l’evoluzione del cinema, dall’epoca d’oro alla crisi dell’industria. Oggi, a 70 anni, è ancora una figura di riferimento. La sua carriera ha attraversato le varie fasi del cinema americano, senza mai disorientarsi. La sua serenità cherokee e la sua irrequietezza europea sono ben sintetizzati nei suoi ruoli e nel suo stile: l’uomo che sa quando fermarsi e quando andare avanti, che accetta il contrasto senza smarrirsi. Un equilibrio che guida le sue scelte artistiche. Forse meno quelle sentimentali. Nel 2004 si risposa infatti con Christine Baumgartner, da cui divorzia ufficialmente nel febbraio 2024.

Come regalo di compleanno, ci sono buone notizie. Nonostante le difficoltà iniziali al botteghino, il suo nuovo “Horizon: An American Saga, Chapter One” ha avuto successo su Netflix, con ottime posizioni nelle classifiche globali. Dal grande al piccolo schermo, Costner non perde talento: fra i suoi ruoli più popolari quello di John Dutton nella serie “Yellowstone”, che gli vale il Golden Globe per miglior attore in una serie drammatica. Fan della serie è proprio Jennifer Lopez, recentemente separata. I due hanno legato particolarmente durante le ultime vacanze invernali ad Aspen. Nuovi orizzonti di fronte a Kevin.

di Edoardo Iacolucci