I Måneskin a Campovolo: colpaccio o mistero alla Kanye West? Ma a Sanremo non ci saranno

Secondo quanto dichiarato dal quotidiano locale, la Gazzetta di Reggio, le trattative per ospitare i Måneskin a Campovolo sarebbero in corso

Secondo quanto dichiarato dal quotidiano locale, la Gazzetta di Reggio, le trattative per ospitare i Måneskin a Campovolo sarebbero in corso

Secondo quanto dichiarato dal quotidiano locale, la Gazzetta di Reggio, le trattative per ospitare i Måneskin a Campovolo sarebbero in corso

Secondo quanto dichiarato dal quotidiano locale, la Gazzetta di Reggio, le trattative per ospitare i Måneskin a Campovolo sarebbero in corso

È una suggestione che rimbalza da almeno due anni, quella di vedere i Måneskin in cartellone all’Arena di Reggio Emilia, ex Campovolo. Una voce che quest’anno trova maggior sostegno, anche per il mancato passaggio a Sanremo (non ci saranno, malgrado la promo “ingannevole” di Amadeus). Manca però l’ufficialità: secondo quanto dichiarato dal quotidiano locale, la Gazzetta di Reggio, le trattative sarebbero in corso. E ci sarebbe anche un periodo, quello tra fine primavera e inizio estate, quasi a inaugurare la stagione estiva, che già prevede (presto l’annuncio) gli Ac/Dc il 25 maggio (la rock band manca dai palchi italiani da quasi dieci anni). Circa due mesi dopo (il 21 luglio), nel secondo tempo, i Rammstein (dopo il trionfo dello scorso anno allo Stadio Euganeo di Padova): per entrambe le band si tratta dell’unica data italiana del loro tour.

In mezzo ai due appuntamenti, l’Arena ospiterà l’Elrow, un festival a tema di ben 12 ore, in programma l’8 giugno, che vedrà la presenza di 5 palchi, performance teatrali e giochi. Così la città si prepara alla classica invasione e punta a candidarsi una moderna capitale del rock: inutile sottolineare come Damiano & Co. (reduci da un tour mondiale) sarebbero il pezzo da novanta. Sperando che il presunto cantiere non si traduca nel nulla di fatto (dopo l’intenso tira e molla) di Kanye West: il concerto del rapper statunitense, previsto lo scorso ottobre, dapprima è stato rimandato e poi annullato definitivamente. Non resta che aspettare una conferma.

Di Maria Francesca Troisi