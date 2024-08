Immobili con il cellulare in mano: Bob Sinclar e la “peggior serata della sua vita”

Accade che nella bellissima Mykonos, mentre Sinclar prova in tutti i modi a far ballare le persone, i presenti restano immobili, completamente imbambolati con il cellulare in mano

Lo sfogo (giusto) di Bob Sinclar dopo la “peggior serata della sua vita”. “Mi sento così depresso stasera. È un incubo”: è con queste parole che comincia un video pubblicato dal celebre dj in cui racconta, dispiaciuto, quanto accaduto durante un suo live.

Accade che nella bellissima Mykonos, mentre Sinclar prova in tutti i modi (con i suoi successi, con il suo “tocco francese”, un po’ di commerciale, un po’ di techno, un po’ di deep) a far ballare le persone, i presenti restano immobili, completamente imbambolati con il cellulare in mano a filmare il dj che, correttamente, dice di non essersi mai annoiato così tanto.

di Mario Catania