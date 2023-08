“Forza Napoli” Bob Sinclar risponde ai cori razzisti

È diventato virale il video in cui Bob Sinclar risponde ai cori razzisti contro il Napoli, durante la sua esibizione nella discoteca Praja di Gallipoli, avvenuta il 16 agosto. Sulle note della famosissima “Freedom from Desire”, alcuni tifosi avversari dei partenopei hanno iniziato a cantare il coro discriminatorio: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”.

La reazione del famoso deejay, che ha risposto “Forza Napoli” ai cori razzisti, ha lasciato tutti sorpresi, compreso chi lavora all’interno del locale e che ha pubblicato il video.

Ma l’amore di Bob Sinclar per Napoli non è recente. In un video datato aprile 2020, si vede l’artista omaggiare la città partenopea in ricordo di Pino Daniele. In un altro, a maggio di quest’anno, durante un incontro con i fan ha esclamato: “Napoli on fire!”.