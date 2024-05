Open Day per i “figli” di Striscia la Notizia. Pier Silvio Berlusconi: “Fate i bravi e anche un po’ i birichini come Antonio Ricci”

Ieri lo studio e il backstage di Striscia la Notizia (quest’anno alla 36esima edizione) sono stati “invasi” da oltre 50 bambini. Una grande festa: la bella iniziativa, ideata da Vittoria Ricci, figlia di Antonio Ricci – ideatore e autore del programma – riguarda il primo Open Day di Striscia e i grandi protagonisti sono stati i più piccoli, i “figli” di Striscia, figli dei collaboratori del celebre Tg satirico.

Il tour dei “figli” di Striscia è partito dal museo, curato da Vittoria Ricci – dove sono presenti i cimeli del programma – ed è poi continuato in tutti i luoghi in cui ogni giorno sono impegnati i loro genitori: regia, redazione, uffici, sale di montaggio e studio, sale trucco, sartorie e camerini. Sul celebre bancone del Tg satirico, a intrattenere i giovani, si sono alternati volti noti di Striscia la Notizia: dai conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti, passando per il mitico Gabibbo e le veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca fino agli inviati Valeria Graci, Cristiano Militello, Antonio Casanova Capitan Ventosa e le conduttrici di Paperissima Sprint Valentina Corradi e Marcia Thereza Araujo Barros.

“Striscia è una realtà meravigliosa, un pezzo di storia della televisione del nostro Paese” ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, presente all’evento e che ha fatto gli onori di casa.

Ma Striscia la Notizia non è solo tanto divertimento, sarcasmo e ironia; dietro c’è tanto, tantissimo, lavoro. Lo ha sottolineato l’AD di Mediaset: “Voi la vedete da casa, tanto divertimento e tanta ironia. Ma la lezione da portare con sé oggi è che qui ci si diverte, ma ogni cosa importante va fatta bene e richiede tanto impegno. Qualunque cosa va onorata con l’impegno, anche il talento, che è un dono speciale”.

Pier Silvio Berlusconi ha poi concluso il discorso rivolto ai bambini e facendo riferimento al “papà” di Striscia la Notizia: “Fate i bravi e anche un po’ i birichini. Perché questo signore che è un maestro, fa il birichino ed è un grande”.

di Filippo Messina