Striscia la Notizia 2023: Antonio Ricci ne ha per tutti

Da lunedì 25 settembre torna “Striscia la Notizia”! Il tg satirico di Canale 5 – alla sua 36esima edizione – si prepara a essere al centro dell’attenzione e non solo per i suoi servizi. Per l’occasione, si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione negli studi Mediaset di “Striscia” a Cologno Monzese. A condurre il programma Alessandro Siani e Vanessa Incontrada; confermate le veline Anastasia Ronca (la bionda) e Cosmary Fasanelli (la mora). Antonio Ricci, ideatore e autore del programma – durante la conferenza stampa – ne ha proprio per tutti. E senza mezzi termini.

“Siamo e restiamo la trasmissione del dubbio e della provocazione e per quanto riguarda la politica, continueremo a non guardare in faccia a nessuno”, le parole di Ricci.

Striscia la Notizia – La voce della Veggenza

Il sottotitolo di questa edizione è “La voce della Veggenza”. “La voce della veggenza perché – spiega Antonio Ricci – come tante trasmissioni satiriche che hanno un occhio diverso, succede di anticipare tante cose: dai vincitori di Sanremo fino a palesare la terra dei fuochi; dalle plusvalenze del calcio al granchio blu, il cui fenomeno è esploso (mediaticamente) solo questa estate”.

Vi abbiamo svelato tutti i trucchi dei borseggiatori, salvando anche tanta gente. E ancora: i trucchi delle mascherine e quelli del Superbonus – prosegue Ricci – il fatto che i cittadini debbano riappropriarsi dei propri spazi, per noi, è fondamentale. Con Don Patriciello eravamo prima che tutti sapessero che cosa fosse il Parco Verde. Siamo sempre stati attenti alle novità”.

Inoltre “Striscia” è stata “veggente” anche per quel che riguarda l’applicazione di nuove tecnologie dell’Intelligenza Artificiale (IA). Per esempio, con il Deepfake: l’’immagine umana basata sull’IA.

Ricci e la “parte da vittima” di Fabio Fazio

Ricci parla anche di Fabio Fazio, ex Rai – ora legato a “Warner Bros. Discovery Italia” – che presto sbarcherà sul canale Nove.

Fazio, secondo Ricci, ha fatto bene a lasciare la Rai “perché è inutile restare in un posto dove sei solo sopportato”. Ma non finisce qui: “Poi c’è la sua parte da vittima, che è da Oscar, è una roba che noi umani non riusciamo a immaginare. Ha fatto capire di essere stato cacciato quando aveva un contratto, forse già da settembre; è stato astutissimo. A livello comunicativo non è entrato lui inizialmente nella polemica ma ha fatto entrare tutta la schiera dei suoi ‘supportatori’”.

“Lui è già noioso di suo – continua Ricci – In più ci mettiamo anche la noia che tutti lo maltrattano. Adesso basta. Io non sopporto le faine che soffrono. Se le faine trovano sbocco in un’altra zona, le ammiro e le apprezzo”.

Antonio Ricci e lo scontro giudiziario con Claudio Baglioni

Non ricordandosi di rispondere subito a una domanda inerente Claudio Baglioni, Ricci ha detto: “Tendo a dimenticarlo come tutte le cose spiacevoli della mia vita. Baglioni, purtroppo, è una figura molto triste, lo è sempre stato. Ho una lotta con questi mezzi preti, da anni”.

“La Schlein, come prima mossa – spiega Ricci – è andata a farsi una cena da Baglioni che, come sapete, è un antidemocratico, ammazza la critica. È colui che ha chiesto e ottenuto il sequestro di un libro. Cosa oscena in un Paese libero. Tu (Baglioni) utilizzi la forza pubblica per sequestrare i libri. I libri si dibattono, si discutono, si criticano ma non si sequestrano”. Il chiaro riferimento è al sequestro di “Tutti poeti con Claudio”, libro che era scaricabile dal sito di “Striscia la Notizia”.

A proposito dello scontro giudiziario con Baglioni, Ricci aggiunge: “Ci sarà il processo; una prima fase si è svolta a nostro favore. Ci saremo a Novembre. Spero che l’uomo e il suo passerotto si presentino in tribunale. Sarà uno spettacolo”.

Antonio Ricci: “Barbara D’Urso vuoterà il sacco”

L’autore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, si sofferma anche sul “caso” Barbara D’Urso, dopo l’improvvisa rottura tra lei e Mediaset.

Ricci spiega come avesse in mente di chiedere a Barbara di partecipare alla prima puntata “entrando col Gabibbo per dire: ‘sono qui, col cuore’”. Ma la D’Urso ha risposto che non può per questioni legali. Ma “vuoterà il sacco da gennaio” (a fine anno, infatti, scade il contratto di Barbara D’Urso con Mediaset).

A prendere il posto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5”, è stata Myrta Merlino.

Ricci: “Merlino so solo che è la fidanzata di Tardelli”

Myrta Merlino, ex volto di La7, “non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”, ha detto Ricci.

A proposito di Bianca Berlinguer su Rete 4

A proposito dell’approdo di Bianca Berlinguer su Rete 4 “non ci trovo nulla di strano – spiega Ricci – la sorella lavora qui da tempo, lei farà la stessa trasmissione che faceva su Rai 3, cambia solo il canale”.

La frecciatina al programma Rai “Affari tuoi” condotto da Amadeus

“Da una parte nella nostra fascia oraria – le parole di Antonio Ricci – c’è chi fa servizio pubblico andando per strada e prendendo anche le botte, sulla tv pubblica, invece, c’è il gioco d’azzardo”.

Antonio Ricci: “Striscia la Notizia” termina prima

“Striscia la Notizia” termina alle ore 21:25, prima del solito quindi. Tutto perché – dice Ricci – l’azienda è sicura di avere prime serate forti.

Finora, invece, il tg satirico aveva “trainato” gli ascolti fino all’inizio dei programmi serali.

La Piazza Gianfranco D’Angelo

Dopo la conferenza stampa di “Striscia la Notizia”, è stata inaugurata una targa in onore di Gianfranco D’Angelo – primo conduttore del programma satirico di canale 5 (in coppia con Ezio Greggio) e storico protagonista di “Drive In” – a cui è stata intitolata la piazza fuori dagli studi di “Striscia la Notizia”, nel centro di produzione Mediaset a Cologno Monzese.

di Filippo Messina