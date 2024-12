“Migliore”, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari dedicata a Giulia Tramontano

“Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore. Ma forse ti meriti un tempo migliore”. Una canzone dedicata a una “Piccola donna che cammini tra le stelle. Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37”. Trentasette, come le coltellate inflitte da Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano. A lei, al bimbo che portava in grembo. A quel bimbo che avrebbe avuto il nome “di un lungo cammino”. Ma “il mondo ha deciso per noi”.

È commovente, straziante e bellissima la canzone che i Pinguini Tattici Nucleari hanno dedicato a Giulia e al piccolo Thiago. Si intitola “Migliore”. Come quel mondo migliore che certo Giulia e Thiago meritavano. E invece se ne sono andati “a maggio come due fragole”.

Due vite spezzate, un omicidio terribile. Ma due vite che meritano di essere ricordate. Così, pure, piene di amore. Come era Giulia. Come sarebbe stato Thiago. Quella mamma e quel bambino che meritavano un mondo migliore.

di Annalisa Grandi