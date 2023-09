Inaugurata a Mediaset Piazza Gianfranco D’Angelo

Oggi, dopo la conferenza stampa di “Striscia la Notizia”, inaugurata una targa in onore di Gianfranco D’Angelo, a cui è stata intitolata la piazza fuori dagli studi di “Striscia”

Oggi, dopo la conferenza stampa di “Striscia la Notizia”, è stata inaugurata una targa in onore di Gianfranco D’Angelo – primo conduttore del programma satirico di canale 5 (in coppia con Ezio Greggio) e storico protagonista di “Drive In” – a cui è stata intitolata la piazza fuori dagli studi di “Striscia la Notizia”, nel centro di produzione Mediaset a Cologno Monzese.

D’Angelo – venuto a mancare il 15 agosto 2021 – “si è affacciato nelle case degli italiani, l’ha fatto tante volte e con grande successo a cominciare da ‘Drive In’ e anche a ‘Striscia la Notizia’”. A dirlo Alessandro Siani, che da lunedì 25 settembre condurrà insieme a Vanessa Incontrada la 36esima edizione di “Striscia la Notizia”.

Per l’occasione, presenti le due figlie e il nipote di Gianfranco, tanti volti noti di Striscia – a partire dall’autore Antonio Ricci e alcuni inviati – e autori storici di “Drive In”, programma che il 4 ottobre compirà 40 anni.