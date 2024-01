Fra teatro, Sanremo e Soumahoro, parla Alessio Giannone

Alessio Giannone, Pinuccio di Striscia la Notizia, ci parla delle sue recenti inchieste (Rai-Festival di Sanremo e il deputato Soumahoro) e del suo tour teatrale “Non mi trovo”

Classe 1979, nato a Bari, Alessio Giannone – conosciuto come Pinuccio – è uno dei volti noti di “Striscia la Notizia”. Amante del teatro, spopola su YouTube con i suoi video ironici e nel 2015 inizia a lavorare come inviato del tg satirico. Fra le recenti inchieste affrontate da Pinuccio (insieme alla sua inseparabile ‘spalla’ Sabino) spiccano quelle riguardanti il Festival di Sanremo e il deputato Soumahoro.

C’è grande attesa per l’inizio del Festival ma qualcosa appare poco lineare: la convenzione fra la Rai e il Comune di Sanremo «in cui c’è scritto tutto, dai regolamenti alla parte economica» ci spiega l’inviato. «L’Associazione Fonografici Italiani (Afi) aveva chiesto al Comune di Sanremo di poter visionare la convenzione con la Rai per indagare sul regolamento di Sanremo Giovani» racconta Pinuccio. «È emerso che in realtà il Comune affida direttamente alla Rai la gestione del Festival senza una gara d’appalto». Quest’anno la convenzione è scaduta e ne è stata riaffidata una nuova alla Rai: «Il Tar si dovrebbe esprimere su questa vicenda a gennaio. Certo che suona un po’ strano che non sia pubblico un atto del genere nonostante si tratti di un rapporto fra due enti pubblici» aggiunge l’inviato di “Striscia”. Possibile che il conduttore Amadeus non ne sappia nulla? «Mi sembra strano. Potrebbe ignorare gli aspetti economici della questione, ma da qui a non saperne proprio niente ce ne passa…» ragiona ancora Pinuccio.

Oltre Sanremo, un altro tema caldo è quello relativo all’onorevole Soumahoro che, dopo le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto la moglie e la suocera, ora rischia di decadere da deputato. Illeciti nella raccolta dei fondi elettorali, anomalie relative al mandatario elettorale e donazioni estere non comunicate: queste tra le principali accuse rivolte all’onorevole a cui si aggiunge quella riguardante il trattamento dei suoi ‘ospiti’, costretti a vivere in condizioni precarie. Soumahoro si dichiara estraneo ai fatti: «Ma abbiamo raccolto diverse testimonianze sia di ospiti del centro sia di lavoratori, tutti ci hanno detto di aver visto il deputato fisicamente presente sul posto. Per cui mi sembra difficile immaginare che non sapesse nulla. Se davvero non si è mai accorto di niente, allora c’è un altro problema. Forse ancora più grave» osserva Pinuccio.

Non solo tv. Per Alessio Giannone c’è anche il grande amore per il teatro: con il tour teatrale dello spettacolo “Non mi trovo” (cominciato il 9 dicembre a Martina Franca, in Puglia), porta in scena la satira sulla famiglia social. «Il titolo nasce dal fatto che non riesco a trovarmi a mio agio rispetto ad alcune pratiche che vedo in un mondo reale che ha bisogno del virtuale per mettersi in mostra» sottolinea l’inviato di “Striscia”. Oggi si fotografa qualsiasi cosa e tutto viene pubblicato online: «Una volta sviluppavamo un rullino di foto alla fine dell’estate, alcune venivano sfocate, altre con gli occhi chiusi o con persone di spalle. Poi c’era mia madre che diceva di non essere venuta bene e chiedeva di cestinare la foto…». Risate, ironia e tanta verità: il tour di Alessio Giannone sbarcherà anche a Roma e Milano.

di Filippo Messina

