Cecchetto: “Scotti-Amadeus a Sanremo? Non credo in conduzione di coppia”

Gerry Scotti a Sanremo con Amadeus? Cecchetto: « Non sarà co-conduzione, ma passaggio di testimone » . E si candida per battere il record di Morandi

Non succede ma se succede. E se Sanremo 2024 lo conducessero davvero Amadeus e Gerry Scotti? La suggestione è stato diffusa nella giornata di ieri dallo stesso Ama (direttore artistico e conduttore), che da novello fruitore del social ha postato una sequenza di foto in compagnia dello zio d’Italia, scatenando il delirio dei fan. “Ma quindi Gerry a Sanremo?”, si sono chiesti tantissimi sotto i post dei due conduttori, alludendo all’eventuale presenza di Scotti all’Ariston accanto al rodatissimo padrone di casa. Un’ipotesi che alletta e non poco, visto che i presentatori in questione sono tra i più amati dal pubblico televisivo e due pilastri della conduzione e intrattenimento.

Un pettegolezzo, si diceva, alimentato però dal volto Mediaset, più volte a un passo dell’occasione sanremese, che in un video gag dove racconta per filo e per segno ciò che si sono detti all’appuntamento, (quasi) conferma con queste parole: “A proposito, conoscete qualche albergo a Sanremo che costi il giusto?”. A questo punto vedere i due maestri darsi il cambio non è più solo una supposizione. E chi più del loro talent scout, e colonna dello spettacolo italiano, Claudio Cecchetto, può ipotizzare l’eventuale ruolo?

La foto Amadeus-Scotti ha già scatenato la fantasia, in vista di Sanremo.

«È un’immagine abbastanza familiare, quella dei due insieme, e già verificatasi ai tempi della radio. Ma alla conduzione in coppia non credo; Gerry non può fare il Fiorello della situazione. Potrebbe essere ospite, però, giusto per anticipare che il prossimo anno sarà il mattatore».

Un battesimo in piena regola.

«Certo, Amadeus dice che questo è il suo ultimo Sanremo. Per ora, aggiungo io, visto che è destinato a fare il percorso di Baudo. Quindi potrebbe essere un verosimile passaggio di testimone».

Opzione migliore per Sanremo 2025?

«Al livello di Gerry non c’è nessuno, merita quel palco, ma è chiaro che ci sono tanti professionisti capaci, non per forza presentatori. D’altronde Amadeus ha realizzato i suoi Festival sulla falsariga dei miei, al servizio delle canzoni».

Altri nomi papabili, esempio Jovanotti?

«Lorenzo come jolly musicale! Poi spazio ai giovani: da Stefano De Martino a mio figlio, perché no, è un palco che gli auguro. Ma resta in ballo anche un’altra ipotesi».

Cioè?

«Gerry è un ironico buongustaio, e potrebbe aver semplicemente consigliato un ristorante. Del resto sono amici».

Vuol confondere le acque.

«Potrei rifarlo anche io, no? Sono stato il più giovane presentatore del Festival, mi piacerebbe essere anche il più vecchio. Ma Gianni Morandi ha alzato la media, e l’ha portata a 78 anni» (se la ride)

Deve aspettare ancora: magari condurrà con Jody.

«Che disgrazia per lui, non diamogli questo incubo».

Dalla cecchettata al disco dei Rolling Stones: ha aspettative?

«Il fatto che Mick Jagger a 80 faccia ancora dischi, mi fa impazzire. Speriamo non sia una parodia di sé stessi. Almeno è rock and roll».