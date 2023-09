Rolling Stones, nuovo album e nuova era

Tutto ha avuto inizio il 17 agosto quando sulle pagine dell’“Hackney Gazette”, un giornale locale inglese, è apparsa una singolare pubblicità relativa all’apertura di un negozio di riparatori di vetri. Ma c’erano troppi indizi, dai font ai riferimenti vari, per non capire che dietro a quel trafiletto colorato c’erano i Rolling Stones e l’annuncio di qualcosa di grande in arrivo. A fugare ogni dubbio sono stati il lancio di un sito Internet – volutamente non funzionante – e la proiezione delle celebri “lingue” su alcuni fra i più importanti monumenti del mondo. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno infine presentato ieri il nuovo album “Hackney Diamonds” nel corso di una divertente intervista in streaming sul canale Youtube della band insieme a Jimmy Fallon (conduttore del “Tonight Show”) all’Hackney Empire, un vecchio teatro nel quartiere di Hackney di Londra. «Siamo una band londinese» ha ricordato Richards.

Il disco di dodici tracce, in uscita il prossimo 20 ottobre e prodotto da Andrew Watt, rappresenta la prima nuova musica degli Stones in 18 anni (dopo “A Bigger Bang” del 2005) e la prima dalla morte nel 2021 del batterista Charlie Watts. «Non voglio essere presuntuoso, ma non avremmo pubblicato questo album se non ci fosse piaciuto molto» ha assicurato Jagger. A fine presentazione è stato poi trasmesso il martellante primo singolo “Angry” assieme al videoclip con protagonista Sydney Sweeney. La nuova era degli Stones è ufficialmente iniziata.

di Federico Arduini