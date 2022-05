E così è tornato anche il Concertone del Primo Maggio, o almeno così dicono. Perché a ragionare su ciò che si è visto e sentito sul palco in Piazza San Giovanni a Roma, ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se per caso si siano fusi più piani temporali e non si sia assistito a un Festival di Sanremo 2.0 o a un Battiti live come un altro. Un prodotto del più strano dei Multiversi, direbbe un fan Marvel. Ma facciamo un passo indietro.