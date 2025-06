“Incontri Ravvicinati con i Cantautori”, la seconda edizione a Diano Marina dal 14 giugno

Dopo il successo della prima edizione, torna per l’estate 2025 “Incontri Ravvicinati con i Cantautori”, la rassegna dedicata alla canzone d’autore che intreccia musica dal vivo e dialogo tra artisti e pubblico. Ideata e curata da Stefano Senardi, in collaborazione con BMU Music di Ettore Caretta, propone cinque serate a ingresso gratuito, in programma alle ore 21.00 presso il Molo delle Tartarughe di Diano Marina (IM).

Ogni appuntamento vedrà protagonista un nome di spicco della musica italiana, che si esibirà dal vivo e si racconterà attraverso interviste condotte da Stefano Senardi e Maurilio Giordana (Radio Onda Ligure), offrendo uno sguardo personale sul proprio percorso artistico.

Date e protagonisti:

14 giugno – Simona Molinari

Omaggio alle grandi voci femminili internazionali (Ella Fitzgerald, Mercedes Sosa) e riflessione sulla libertà espressiva delle donne nella musica. A seguire, performance live con i suoi brani più noti. 11 luglio – Mario Lavezzi

Un viaggio nella musica italiana dagli anni ’60 a oggi: dai Camaleonti alle collaborazioni con Battisti, Vanoni e Bertè. Tra racconti, aneddoti e brani che hanno fatto la storia. 29 luglio – Ermal Meta

Presentazione del suo nuovo libro Le camelie invernali (La nave di Teseo), in dialogo con Nadia Schiavini, seguita da un’esibizione dal vivo con alcuni dei suoi successi. 29 agosto – Serata speciale su Pino Daniele

Proiezione del documentario Pino Daniele: Nero a metà, scritto da Senardi e Marco Spagnoli. Un racconto intenso sulla vita e l’arte del cantautore napoletano, introdotto dagli autori. 6 settembre – Fabio Concato

Concerto conclusivo con un repertorio che ripercorre i brani più celebri e amati dell’artista milanese, in un’atmosfera intima tra musica e parole.

La rassegna conferma il suo spirito: unire cultura, emozione e memoria attraverso la canzone d’autore, valorizzando uno dei patrimoni più vivi della musica italiana in un contesto suggestivo e aperto a tutti.

Stefano Senardi, direttore artistico della manifestazione, durante la conferenza stampa di presentazione ha raccontato: “Mi sembra di aver sempre avuto un legame speciale con gli amici di Diano Marina. Lo scorso anno la rassegna è stata accolta con grande affetto, sia dal pubblico che dalla critica. Gran parte della mia storia personale e professionale è nata qui, e tornare per restituire ciò che ho ricevuto mi riempie di gioia, soprattutto quando tutto funziona così bene. Dopo la prima edizione, abbiamo ricevuto richieste da altri comuni interessati a ospitare questo format, ma abbiamo scelto di restare qui, con l’idea che cresca sempre di più e si possa, magari, allargare gradualmente.

Questo format funziona perché si basa sulla confidenza, sul rapporto diretto che si crea tra l’artista e il pubblico. In un contesto così intimo, tra un racconto e l’altro, l’artista esegue alcuni dei suoi brani, e questo dà anche a un luogo accogliente e “pulito” come questo la possibilità di portare avanti un discorso culturale vero. Un dialogo che di solito si tiene solo in conferenze stampa riservate agli addetti ai lavori, ma che qui diventa accessibile a tutti”