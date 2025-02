India, Ed Sheeran canta in strada. La polizia interrompe l’esibizione – IL VIDEO

Ed Sheeran canta in strada in India – prima del concerto presso il NICE Grounds nella città di Bengaluru – ma all’improvviso arriva la polizia che stacca il microfono bloccando l’esibizione dell’artista

Ed Sheeran canta in strada in India – prima del concerto presso il NICE Grounds nella città di Bengaluru – ma all’improvviso arriva la polizia che stacca il microfono bloccando l’esibizione dell’artista 33enne mentre sta cantando “Shape of You”.

Ed Sheeran si è poi giustificando su Instagram affermando di aver ricevuto in precedenza un’autorizzazione per cantare in strada: “Avevamo il permesso per esibirci in strada quindi suonare in quel posto era stato pianificato in precedenza; non ci siamo presentati a caso” ha scritto.

Credits video Instagram: notamorningsoul

di Mario Catania