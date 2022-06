Johnny Depp vince ed esulta: “La giuria mi ha ridato la vita”

La cifra con cui i giurati hanno condannato Amber Heard è inferiore rispetto ai 50 milioni chiesti dall’attore ma pur sempre più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio.

Anche Johnny Depp dovrà risarcire la sua ex moglie, seppure nella misura di 2 milioni di dollari, per aver definito, tramite le parole del suo avvocato, ‘un imbroglio’ le accuse di Heard.

Amber e Johnny si erano conosciuti nel 2011 sul set di ‘The Rum Diary’ e si erano sposati nel 2015. Il matrimonio era però naufragato subito e nel 2016 lei aveva chiesto il divorzio ottenendo anche un’ingiunzione della magistratura per evitare che l’ex marito le si potesse avvicinare.

D’altra parte, Depp aveva accusato la Heard di avergli distrutto la carriera e la reputazione con un editoriale sul Washington Post uscito nel dicembre 2018 in coincidenza con il suo film ‘Aquaman’, chiedendo danni per ‘almeno’ 50 milioni di dollari.

Nell’articolo, scritto in realtà da avvocati dell’organizzazione per i diritti civili American Civil Liberties Union, l’attrice si era definita “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica”, infangando l’immagine di Johnny Depp.

Dopo oltre un anno di schermaglie legali, l’attrice aveva contro-querelato l’ex marito, affermando di esser stata a sua volta diffamata dalle parole dell’avvocato di lui, Adam Waldman, che aveva definito ‘un imbroglio’ le sue accuse.

Alla fine, dopo tantissimo materiale probatorio portato da entrambe le parti, i 7 giurati hanno emesso il verdetto in favore di Johnny Depp, con ‘chiara e convincente prova che ha subito diffamazione con vera malizia’.

L’attore ha così commentato l’esito del processo: “6 anni fa è cambiata per sempre la mia vita, la vita dei miei figli, delle persone a me più vicine e di tutte quelle persone che per tanti anni mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. Tutto questo in un battito di ciglia. Accuse false, molto gravi, per condotte criminali sono state mosse contro di me attraverso i media”.

L’attore ha ricordato come, sebbene nessuna accusa sia stata mai formalizzata, la “raffica senza fine di contenuti senza odio” che lo ha travolto “in un nano secondo ha fatto per due volte il giro del mondo e ha avuto un impatto devastante sulla mia vita e sulla mia carriera“.

Alla lettura della sentenza il sospiro di sollievo da lui tanto atteso: “Dopo 6 anni, la giuria mi ha ridato la vita“.